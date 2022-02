Martínez y Góngora, bomberos de Almería y atletas por profesión y devoción

Nada nuevo bajo el sol si en la entradilla de este reportaje versa sobre la dificultad física de las oposiciones a Bomberos. Todas, hasta la aparentemente más sencilla para un puesto en una administración local, tienen un mérito extremo. Pero no cualquier persona es capaz de enfrentarse a una feroz masa de fuego con un mono de entre 15 o 20 kilos de peso. Parodiando a Pep Guardiola cuando entrenaba al Barcelona y definió a los jugadores del Real Madrid, son auténticos atletas.

Pues bien, en el Parque de Bomeros de Almería sí que hay más de un atleta. De carreras populares y campeonatos federados. De profesión y devoción. De los que aprovechan sus horas libres y días de descanso para ponerse unos tenis y machacarse. Su salud se lo agradece, su cuerpo está más preparado para cumplir con su misión cuando suena la alarma de incendios y el camión se pone en marcha.

El próximo sábado 26 de febrero, después de mucho tiempo deseando organizar una, los Bomberos de Almería tiene su gran carrera popular, la Carrera del Fuego. Las previsiones van camino de quedarse cortas, la sociedad tiene ganas de hacer deporte al aire libre y se han apuntado en masa a esta competición, en la que colabora Diario de Almería, que siempre apuesta por la vida saludable. Dos de los atletas que estarán en la línea de salida han vivido mil batallas contra el fuego y mil y una contra el crono. Los Antonios, Martínez y Góngora, competirán con la misma ilusión con la que afrontaron en 2003 los Juegos Mundiales de Bomberos y Policías en Barcelona o en 2005 el Campeonato de España por Autonomías en Mallorca. En esta última se subieron a lo más alto del podium en medio maratón.

Antonio Martínez "Ojalá esta carrera se consolide, forme parte del calendario del corredor almeriense”

“Queremos que esta carrera se consolide, que el atleta popular se la apunte en su calendario como la de los Espartanos, la del Puerto o la Media. Tenemos mucha ilusión, yo quiero correrla, pero si mis compañeros me necesitan para la organización, ahí estaré”, dice Antonio Martínez, que tiene la friolera marca de 1:09:13 en la distancia de 21,097 kilómetros. Un placer correr a su lado y una osadía ‘picarle’.

A su lado, con algunos kilillos de más y una placa de metal fijada a su columna como consecuencia de una operación de artrodesis lumbar, se situaría su amigo Góngora, su compañero de fatigas. La cicatriz le recuerda que ya correr el kilómetro por debajo de 4,30 no merece la pena, ahora toca disfrutar junto a su maestro, Martínez, “un bombero de la cabeza a los pies, un deportista sencillo y humilde”. Más que pendiente a su tiempo, lo que hay que fijarse es en el ejemplo de superación que supone: “El cirujano me dijo que no volviera a correr, pero es que el deporte me ha gustado mucho y me ayudó, me ayuda y me ayudará”.

Antonio Góngora "El deporte me ayudó a superar la operación, el día 26 estaré en la salida para disfrutar”

Con estas dos figuras van a tener el placer de correr el próximo sábado 26 si se dan prisa y se sacan su dorsal de la I Carrera del Fuego de Almería.