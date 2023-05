El Níjar y Albox se cuelan 'in extremis' en la Copa de Andalucía

Primera Andaluza echó su cierre, con el foco puesto en la clasificación para la Copa de Andalucía una vez que el Huércal se proclamase campeón en la penúltima jornada tras golear a La Cañada Atlético (2-3) y el descenso ya estuviese decidido. El conjunto huercalense se impuso también en esta última fecha ganando en el feudo del Garrucha, tercer clasificado. Los locales empezaron ganando con goles de Adrián Navarro y José David, pero el líder impuso su superioridad remontando tras el descanso con goles de Herrada, Sola, por partida doble, y Toto.

El Ciudad de Roquetas, el Villa de Albox, el Comarca de Níjar y el Viator se disputaban las dos plazas que restaban por decidir para la Copa de Andalucía, dependiendo de sí mismos los dos primeros. Sin horario unificado, el Viator venció 4-2 al Mojácar, con dobletes de Dani García y Víctor (Kofi y Babacar anotaron para los mojaqueros, en inferioridad numérica desde el minuto 25). El Ciudad de Roquetas pegó el petardazo en Santa María del Águila a pesar de que se adelantó rápidamente por mediación de Mauri. Juanan y, ya en el segundo acto, Ahmed remontaron para los ejidenses, haciendo el empate Báder a la hora de juego. En la recta final Ahmed completaba su triplete y el 4-2 final.

El Comarca de Níjar, con diez jugadores desde el minuto 7 tras la roja directa a Ángel por frenar un ataque prometedor del Vera, se marchó al descanso 0-3 con los dos goles de Cristian Contreras y el de Sergio González. En el ecuador de la segunda mitad Víctor recortó la distancia desde la segunda mitad y rápidamente Kevin y Traoré firmaron el 3-3 que le dio a los de Fuentes el billete para la Copa de Andalucía aprovechando el pinchazo del Ciudad de Roquetas.

El Villa de Albox también firmó su pasaporte con suspense. La Cañada Atlético, que se encuentra a la espera de su posible descenso dependiendo del número de equipos en el grupo XVIII de Tercera RFEF con los correspondientes arrastres, golpeó primero con el gol de Pedro Román, pero se marchó al descanso con dos expulsados (el propio Pedro Román y Mumin), en el segundo acto Ismael vio otra roja y en el descuento David Simón aprovechaba la superioridad numérica para hacer los dos goles que le faltaban al Villa de Albox para clasificarse para la Copa de Andalucía.

En el torneo copero, en el que ya estaban clasificados el Sporting de Almería, el Garrucha, el Carboneras, el Vera y el Cuevas, no estará el Viator, que se quedó con la miel en los labios por esos cinco goles del Comarca de Níjar y Villa de Albox si bien tanto los viatoreños como el Ciudad de Roquetas (han salido perjudicados del triple empate a 43 puntos con el Comarca de Níjar) tienen sus opciones si se producen, como años atrás, renuncias.

El Carboneras, por su parte, venció en Cuevas (0-2) con goles de Cristian Sánchez, desde los once metros, y Jonathan. Además, el Roquetas 2018-Las Norias fue suspendido con 0-3 en el electrónico, siendo el tercer partido que los roqueteros no acaban después del episodio racista en Carboneras en la segunda jornada del campeonato y de la agresión al árbitro en la décimo séptima frente al propio Carboneras. Los roqueteros se presentaron con nueve jugadores, Mussa fue expulsado en la primera parte y Juan Martínez en la segunda antes de la suspensión del encuentro al alegar un futbolista local una lesión y no tener los siete jugadores mínimos. Antes, Sabino, de penalti, Plácido y Ángel habían anotado para Las Norias en una Primera Andaluza igualadísima (apenas dos puntos de diferencia entre el séptimo y el décimo segundo) en la que la próxima temporada no estarán el propio Roquetas 2018, el Mojácar (descendidos) y el Español del Alquián (retirado), encontrándose La Cañada a la espera de su posible descenso por arrastre.