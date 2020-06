–¿Cómo ha sido la vuelta a la rutina de entrenamientos?

–La verdad es que muy buena. El grupo tenía muchas ganas de empezar a trabajar, de ponerse nuevamente las pilas para afrontar esta promoción de ascenso y creo que estamos haciendo un buen trabajo estos días.

–El Pulpileño estaba como una moto cuando se detuvo la competición.

–Hemos realizado una gran temporada, estando siempre arriba y con muchas opciones de hacernos con el primer puesto [estaba a tres puntos del Lorca Deportiva]. Pero bueno, de nada vale ya mirar hacia atrás. Ahora tenemos un play off en el que tenemos que demostrar nuestro fútbol.

–¿En qué porcentaje físico se encuentra ahora el equipo?

–Trabajando, todavía queda algo más de un mes para que se disputen los play off y tenemos que prepararnos bien. Es difícil saber en qué momento estamos, nunca habíamos vivido esta situación. Sólo tenemos que seguir trabajando duro como lo hemos hecho meses atrás.

–Mar Menor el primer rival.

–Va a ser un choque muy difícil, el Mar Menor estuvo un tiempo de líder, tiene un equipo muy competitivo. Pero cualquiera de los cuatros que estamos ahí metidos tenemos nuestras opciones, la eliminatoria entre Lorca Deportiva y Mazarrón también va a ser muy buena. Lo importante es que nosotros seamos un equipo y juguemos como sabemos.

"Cualquiera de los cuatro del ‘play off’ tiene opciones, lo importante es cómo jueguemos nosotros”

–Con el tema del confinamiento, no va a haber grandes diferencias físicas en las dos eliminatorias.

–Partimos todos de cero, hemos empezado a entrenar los mismos días y va a haber poca diferencia. Es cierto que en los play off el aspecto físico puede primar, pero en este caso la concentración y la calidad van a marcar los partidos.

–Los goles de Juan van a ser fundamentales.

–Los goles de Juan y el trabajo de todo el equipo. Al final, yo remato el trabajo que mis compañeros hacen y soy consciente de que en el equipo hay muy buenos delanteros que me están poniendo las cosas difíciles para jugar.

–Ser el máximo goleador es una motivación y un premio.

–Yo vine aquí con esa intención y es cierto que me está saliendo un buen año. Claro que motiva ser el máximo goleador y voy a darlo todo para que los goles puedan ayudar al equipo a conseguir el ascenso. Pero tengo claro que lo importante es el colectivo y que todos tenemos que remar en la misma dirección.

"El presidente nos dice que hay mucha ilusión en Pulpí, es su segunda promoción y vamos a darlo todo”

–¿Está Pulpí ilusionada con esta promoción?

–El presidente nos dice que hay mucha ilusión entre la gente. Al final, la mayoría de nosotros entrena y tiene poco contacto con la afición (muchos jugadores no viven en Pulpí, puesto que al competir en el grupo murciano, son de localidades cercanas), pero la gente de aquí nos dice que sí se nota mucho la ilusión de los aficionados. Es su segunda promoción de ascenso y ojalá seamos capaces de llevar al equipo a Segunda División B.

–Supongo que os gustaría jugar con público, con todas las normas de protección posible.

–Nos encantaría, no sabemos cómo estará el tema entonces. La afición siempre te da un plus cuando más lo necesitas y en el play off puede ser importante.