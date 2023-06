El Poli El Ejido asegura haberse puesto al día con los sueldos y sus futbolistas lo niegan

El Poli El Ejido va de lío en lío. El club ejidense tenía hasta este 30 de junio para ponerse al día con las mensualidades económicas adeudas a la plantilla celeste. La entidad ha lanzado un comunicado en el que asegura haber cumplido con su deber después de una temporada con graves problemas económicos y dos de los pesos pesados del vestuario han respondido a la propia publicación del club aseverando que aún no han recibido el dinero.

"El Poli El Ejido informa que en el día de hoy se han realizado todas las gestiones para cumplir con los requisitos de la Comisión Mixta - Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)", ha asegurado la entidad, respondiendo rápidamente algunos futbolistas. "¿Jugadores pagados? Ja,ja,ja, la verdad ni al médico", ha escrito Escardó, opinión respaldada por Sato. "Desde AFE nos dicen que no es así, tanto abogados como ayudantes, basta ya por favor, guardar respeto tanto a los jugadores como a los aficionados", ha expuesto el mediocentro.

El presidente del Poli El Ejido, Alejandro Bouza, reconoció que aún no habían solventado el problema económico en una entrevista concedida a Radio Poniente: "El tiempo límite [para pagar a los jugadores] es el 30 de junio. Eso a nivel federativo, con el cuerpo técnico tenemos hasta julio. No sé por qué se preocupan tanto por eso cuando en una Sociedad Anónima Deportiva los que asumen las deudas son los dirigentes y accionistas. Si se debe es cosa mía porque el 100% es mío. Si los que se quejan quieren al club, que aporten ideas para salir adelante. Estamos siempre de lo mismo".

El club, que aún no ha anunciado ningún movimiento en su plantilla casi dos meses después de descender, también ha comunicado que "en la jornada del 23 de junio 2023, nuestro club se registró en Registro Mercantil como Sociedad Anónima Deportiva (SAD, tras la aprobación del Consejo Superior de Deporte".

Cabello no continuará

A pesar de que estaba cantado, el Poli El Ejido ha anunciado este viernes que David Cabello no continuará el frente del equipo celeste, así como su segundo, Rafa Morales. "Esta siempre será vuestra casa, gracias por vuestra profesionalidad y compromiso, mucha suerte y éxitos futuros", ha sido la despedida de manera pública. Cabello cierra así su segunda etapa con el conjunto almeriense después de ascenderlo a Segunda B en 2020.

El técnico malagueño se ha despedido de manera pública de la afición ejidense: "No podía terminar mi etapa sin despedirme del motor de este gran club. Como sabéis, ha sido un año largo (muy largo) y duro (muy duro), en el que las cosas no han acabado como todos hubiésemos deseado a principios de temporada. Quiero agradecer a todos los que nos habéis acompañado en este trayecto día a día, en las alegrías y en el sufrimiento, porque no hay nada como sentirse respaldado por una grada que siempre ha estado ahí fuesen como fuesen las cosas. Pero ha llegado el momento de poner punto y aparte (nunca me gustaron las despedidas) y quedarme con todo lo positivo, que también fue mucho. Agradecer la implicación de los chicos, trabajadores del club, junta directiva y, por supuesto, de la familia del cuerpo técnico. Deseo que, llegado el momento, todo sea muy distinto".