El Poli busca otra victoria vital

El Poli Almería encara una nueva jornada de esta segunda vuelta de la competición con la mente puesta en aprovechar el subidón de moral y confianza que le dio su victoria en casa del Vélez (1-2) la pasada semana. Los rojiblancos reciben en Viator, a partir de las 12:00 horas, a un complicado Huétor Tájar frente al que tratarán de conseguir algo que por el momento no han podido lograr en esta campaña 2019-2020, encadenar dos triunfos consecutivos. Por otro lado, los de Juanfran Miras optan a enlazar su quinto duelo sin perder, siendo por el momento su mejor racha positiva de la temporada.

Los rojiblancos no ganan en Viator desde el pasado 16 de noviembre ante el Melilla CD (4-0)

Cuatro son los puntos que separan al histórico conjunto rojiblanco de unos puestos de descenso que en el Poli quieren evitar a toda costa en este tramo decisivo de temporada, por lo que desde el club hacen un llamamiento a sus aficionados para que acudan a apoyar al equipo en los que encuentros vitales que quedan por disputarse. Para ello, la entidad capitalina ha puesto en marcha la campaña de abonos para la segunda vuelta, a un precio de 25 euros.

CD El Ejido y UDA B, a defender sus posiciones en 'play off'

Como local actuará también un CD El Ejido que recibe a las 17:00 horas al anterior rival de sus paisanos del Poli, a un Vélez que quiere volver a la senda de los triunfos para no perder su comodidad en la zona media de la tabla. Mientras, los celestes buscan una victoria que les mantenga en la segunda plaza de unos puestos de play off en los que también defiende su posición, la cuarta, una UD Almería B que viajará hasta el feudo del Loja a las 12:00 horas. Los de Nandinho, que suman dos puntos más que el quinto, llegan a esta cita después de haber encadenado tres empates seguidos.

Huesos duros de roer para Huércal-Overa CF y Pulpileño

Los dos representantes almerienses en el Grupo XIII de la Tercera División tendrán que afrontar este domingo, ambos a partir de las 16:30 horas, dos compromisos más que complicados. El más difícil, por sus diferencias clasificatorias, será para un Huércal-Overa CF que recibirá en su feudo de El Hornillo nada más y nada menos que al líder de la categoría, un Mar Menor que es líder en solitario pero que no se puede dormir en los laureles y llegará a tierras almerienses centrado en llevarse los tres puntos. Esos mismos son los que necesita con urgencia un cuadro huercalense que encara esta cita en puestos de descenso, a uno de las posiciones de permanencia, por lo que todo lo que no sea ganar podría empeorar su situación clasificatoria en este tramo clave del curso. Los de Tato Alcázar han sufrido cuatro derrotas consecutivas en las últimas jornadas, por lo que la prioridad es ganar al líder, un reto muy complicado pero no imposible.

En una situación muchísimo mejor, pero con la misma necesidad de sumar el triunfo, llega el Atlético Pulpileño a su encuentro a domicilio frente al UCAM Murcia B. Los de Sebas López tendrán que defender su estancia en los puestos de play off ante un oponente que quiere dar caza a los mismos. Los de Pulpí, cuartos, tienen solamente un punto de ventaja sobre el quinto (Mazarrón).