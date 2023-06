Ha llegado el Almería a un punto de no retorno en el que comienza a sentir el cosquilleo en el estómago porque ya juega sin red. Afirmaba Rubi en la previa del encuentro que ya tiene ganas de que acabe el partido y su equipo logre la permanencia. No es para menos, con los nervios proporcionales a lo que está en juego. Fuera de los puestos rojos y con 40 puntos en la buchaca, quizás la magnitud de un posible descenso sea más grande que lo que significa la permanencia. Y eso que una salvación en la máxima categoría no se consigue todos los días.

El conjunto rojiblanco sólo ha logrado la permanencia en la élite en cuatro ocasiones, habiendo trascurrido ya nueve años desde ese 0-0 ante el Athletic. Ese día al Almería le bastaba un punto al igual que le ocurre este domingo. Ganar o empatar mantiene al conjunto de Rubi en Primera División, consiguiendo también el objetivo en caso de perder siempre que no se dé una de los dos siguientes escenarios: que venzan tanto el Real Valladolid (recibe el Getafe) como el Celta (en Vigo ante el Barcelona), o que empate el cuadro vallisoletano y no pierda el vigués, situación la última que provocaría una igualdad a 40 unidades entre el Real Valladolid y el Almería, único empate en el que los de Rubi salen perjudicados.

Resta por comprobar cómo gestiona el Almería un hipotético gol tempranero, con los nervios a flor de piel

Tiene la salvación el Almería a punto, pero no puede dar el petardazo frente a un Espanyol descendido tras el gol de Lino en el tiempo extra del último encuentro, tanto decisivo para los intereses rojiblancos al impedir que los de Luis García se jueguen la vida en esta última jornada ante su gente. No es un éxito cualquiera el de la permanencia, mismo botín que el ansiado ascenso, para que la entidad indálica continúe creciendo. De ahí la importancia de este 4 de junio de 2023, un punto de inflexión en el devenir de la UDA.

Quiere Rubi que ya sean las once de la noche y acabe una semana complicada, "difícil de disfrutar" al ser el fútbol lo más importante de los asuntos menos importantes. Pero esa adrenalina que proporciona partidos como este o eliminatorias también forma parte del fútbol, creando días que se recordarán dentro de años, ya sea en un sentido u otro. Misma adrenalina de los futbolistas que la del millar de seguidores desplazados hasta Cornellá a pesar del intempestivo horario para viajar o de los miles que empujarán desde sus casas.

El conjunto rojiblanco pretende olvidarse de guarismos (se juega la se juega la permanencia a domicilio, aspecto en el que es el peor equipo del campeonato) en un día en el que lo único que importa es el resultado y no el pasado ni el juego practicado. Rubi, que regresa a su casa, cumplirá uno de sus objetivos particulares al completar la temporada en Primera División, algo que sólo hizo precisamente en el Espanyol, esperando convertirse en el único técnico del Almería, junto a Emery, en lograr ascenso a la élite y posterior permanencia.

Rubi dará continuidad al once que empató ante el Valladolid, con la posible entrada de De la Hoz por Samu Costa

El catalán —podría ser su último partido con el Almería en caso de no renovar—no podrá contar con Luis Suárez después de que el TAD no concediese la cautelar, siendo mínimas las esperanzas de que lo haga el Tribunal Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en las horas previas. El delantero colombiano debe cumplir su segundo partido de sanción, apuntando Sousa al once después de su notable actuación hace una semana. La otra opción pasa por que Rubi le dé la oportunidad a El Bilal Touré, que regresó ante el Real Valladolid después de dos meses en el dique seco. El resto de la alineación visitante será la misma que actuó la última jornada. Podría producirse, eso sí, un cambio en la sala de máquinas, entrando De la Hoz por Samu.

El picante lo pondrá Pacheco. Salió en el mercado invernal, polémica de por medio tras enfrentarse su agente, Álvaro Domínguez, con los mandamases del club almeriense y este domingo ocupará la portería local con ganas de revancha. Que el Espanyol no se juegue nada puede hacerlo más peligroso, buscando despedir el curso con una victoria ante su afición, máxime tras el descenso de hace una semana. El conjunto perico volverá a la zaga de cuatro efectivos, entrando Calero en el eje de zaga por un Cabrera, que ha sido padre esta semana. Vinícius Souza entrará en la medular en detrimento de Sergi Gómez.

Luis García, que recupera a Rubén Sánchez y Simo, tiene las bajas de Cabrera, Dani Gómez, Sergio Gómez y Pedrosa. Quien sí estará sobre el césped de Cornellá es Embarba, que regresa tras el intercambio del pasado estío con Lazo (jugada redonda para los almerienses). Será una noche especial, de transistores y de despedidas de jugadores como De la Hoz o Portillo. Pero la permanencia, al final del camino en el que ya no hay red ni punto de retorno, aplaca todo lo demás.