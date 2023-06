Rubi: “Espero al mejor Espanyol"

Rubi ha comparecido en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos antes del último entrenamiento de la temporada. El Almería se juega la permanencia en Cornellá y su entrenador asegura tener "ganas" de que se acabe ya el partido y la permanencia en Primera División sea una realidad.

- ¿Cómo están siendo las horas previas?

Tengo ganas de que sean las once de la noche, hagamos un buen partido y logremos el resultado que queremos. Tenemos un punto, no sé si de intranquilidad, para que llegue el partido. Queremos que pase esta semana. Es una semana difícil de disfrutar porque hay mucho en juego y lo que nos interesa es sacar el partido. Es una semana en la que hemos intentado dejar todo muy listo, muy llano, para que el futbolista pueda estar concentrado sin excesivas informaciones. Me tiene ocupado el Almería esté centrado en el juego y haga un buen partido. Está todo en la mano de los futbolistas. El trabajo del entrenador termina mañana a las once, pero es un partido para los jugadores, el entrenamiento no va a hacer cosas raras para desequilibrar.

- ¿Confía en recibir la cautelar por Luis Suárez?

De momento la primera parte con Luis Suárez no ha salido bien. Estamos buscando la segunda. Puede ser hasta última hora. Él está entrenando con normalidad, está a disposición del equipo y si llegara la buena noticia de que está disponible, será uno más.

- ¿Cómo está siendo la evolución de El Bilal Touré?

No está al cien por cien, pero es un jugador con una capacidad física importante y que parece que en una semana avanza dos. Es un futbolista muy fuerte. La semana la ha acumulado entera sin ningún tipo de restricción. La ha soportado bien.

- Poco se ha hablado del gran partido de Sousa ante el Real Valladolid.

Es un jugador más que contrastado. Hace tres-cuatro años estaba en la selección nacional de Portugal. Eso exige nivel. Le ha costado tener regularidad en el tono físico, ha sido su gran hándicap, pero ni los compañeros ni el club han dudado de sus cualidades. El otro día dio una lección de lo que es jugar de espaldas, aguantar balones, asociarse dentro del área... Ha tenido una competencia muy grande, con muy buenos delanteros, lo que le ha restado minutos. Se marchó Sadiq y se cubrió muy bien.

- ¿Qué Espanyol espera?

Espero un buen Espanyol, que está terminando bien la temporada. Marca goles con facilidad. Seguro que va a intentar ganar el partido para brindárselo a su afición. No tengo dudas de que partimos de encontrarnos al mejor Espanyol. En lo único que pienso es en el Almería, pero también hemos sentido un poco de pena por ese descenso. La combinación perfecta para mí era que el Almería se salvase primero y luego el Espanyol. También tengo otras prioridades. No ha podido ser. Los pericos lo tienen todo para volver. Es un equipo que siempre se recupera, con un gen competitivo importante. Espero que el año que viene esté en Primera División.

- ¿Qué opinión tiene acerca de las protestas de los locales antes del partido?

Queremos estar muy al margen. Por un lado, respetamos todo lo que los clubes decidan hacer. No tenemos nada en contra del colectivo arbitral y respetamos lo que el Espanyol decida hacer. Estamos en medio y vamos a centrarnos en el partido.

- ¿Va a prohibir ver los otros resultados en el banquillo?

No soy de prohibir por prohibir. Sí que hemos hablado en que tenemos que centrarnos en nuestro fútbol y ganarlo. Es inevitable que se sepa. Los que están dentro jugando no se pueden distraer ni un minuto. Otra cosa es que cuando queden cinco o diez minutos haya que hablar con los futbolistas que están en el campo para tomar una serie de medias en cuanto al juego. Es inevitable saber los otros resultados. Hoy en día se sabe todo al segundo. Quieras o no, los futbolistas están concentrados, pero eso les llega.

- ¿Ha pensado en algún momento en un posible descenso?

De 240-250 resultados posibles, en 216 permanecemos en Primera División. Hay pocos, pero algunos no nos benefician. Para que se den esas combinaciones negativas, tenemos que perder. Dependemos de nosotros mismos, eso es lo importante. Vamos a hacer todo lo posible por ganar y si tenemos un día malo, estaremos pendientes de la diosa fortuna. Pero no lo contemplo para nada. Contemplo en que el Almería mañana tiene que sacar algo.

- ¿Ha dormido bien esta semana?

He dormido bien en general en todo el año. El día que dormí más intranquilo fue el del Elche en casa porque era un día que si fallábamos, posiblemente no se entendería al ser el último clasificado. Estaba viendo que el Elche estaba jugando bien. Ese día dormí intranquilo. En el momento de desconectar intento desconectar de todo.

- ¿Puede ser su último partido en el Almería?

No tengo ni tiempo para pensarlo. El objetivo importante es el tema de mañana.

- ¿Qué diferencias observa respecto a la previa de Leganés hace un año?

Hay una diferencia importante respecto a la previa de Leganés. La semana del Alcorcón quizás hubo cositas que las podíamos haber hecho mejor, en autocrítica de todos. El partido no fue bueno. Todo esperábamos una victoria, pero el partido no fue bueno. Ahora venimos de hacer un buen partido, mereciendo ganar con crecer. El equipo parece haber aprendido de esas cosas que le han ocurrido en el pasado. Tenemos que aprender en lo que nos pasó en Leganés: pensar que el rival no va a competir bien. El Leganés hizo todo lo posible para ganarnos el año pasado. Fue un partido durísimo, el rival no aflojó ni un segundo. Si hemos aprendido esa lección, mañana no deberíamos vernos mentalmente superados por mucho que el Espanyol haga un buen partido.

- El premio de mañana es nada más y nada menos que una permanencia en la máxima categoría.

El Almería se merece seguir en Primera por los profesionales que lo dirigen, el juego que intenta hacer, un juego atractivo intentado que el espectador disfrute. Los otros cinco equipos que se juegan esa plaza de descenso pensarán lo mismo, pero estoy muy convencido de que el Almería lo merece. De hecho, ya debería estar salvado con los mismos puntos que tiene, pero en las jornadas rivales se han dado resultados inesperados que han hecho que esto se alargue un poco más. Si nos lo merecemos, seguramente acabará como todos queremos.

- Habrá mil aficionados del Almería en Cornellá.

Es un horario complicado para viajar. Chapó para ellos una vez más. Esperamos abrazarnos al final del partido y que esa recompensa la tengan para saber que el año que viene tienen 38 partidos más en Primera División.