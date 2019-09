Sigue la mala racha del Huércal-Overa (0-2)

El Huércal-Overa sigue inmerso en su bache negativo, y ya van tres jornadas consecutivas, después de caer en su feudo por 0-2 ante el filial del Real Murcia. El fin de semana de descanso que disfrutaron los equipos del Grupo XIII una semana antes, debido al temporal de la DANA, no parece que sirviera a los huercalenses para recargar pilas, ya que volvieron a dejar escapar los puntos de El Hornillo, donde vencieron en la primera jornada al Plus Ultra por 1-0. Conocían los almerienses el potencial de su oponente, un Murcia Imperial que llegaba al feudo rojillo con dos victorias y una derrota, mirando a los puestos altos de la tabla clasificatoria.

Pese a que los visitantes se quedaron con diez por la expulsión de Bertomeu, no pagaron su inferioridad numérica. De hecho casi no lo notaron ante un Huércal-Overa que no tuvo su día y que necesita urgentemente salir de su dinámica negativa. Javier, en el minuto 51, adelantaba a los murcianos, que lograrían dejar prácticamente sentenciada la contienda en el 82’ con el tanto de Silvente, que ponía, ya sí, las cosas muy difíciles para los locales ante su gente.

Huércal-Overa: Javi García, Darius, Juanjo (Braojos 54’), Cristian, Josema, Tomás (Escobedo 58’), Alonso, Francis León, Campanas, Heredia y Ashford.

Murcia Imperial: Gallego, Bertomeu, Iñaki, Alonso, Enric, Lázaro, Gómez (Escribano 46’), Palazón, Paredes (Herrero 63’), Silvente y Javier (Murcia 86’).

Goles: 0-1: Javier 51’. 0-2: Silvente 82’.

Árbitro: Daniel Perán Alcaráz. Amonestó a los locales Javi García, Juanjo, Cristian, Francis León y Campanas. Por parte visitante vio la amarilla Lázaro. Bertomeu fue expulsado (37’).

Incidencias: El Hornillo ante unos 300 espectadores.