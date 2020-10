Después de vencer en la jornada inaugural por 3-0 al Betis Deportivo y la pasada semana igualar en su visita al feudo del Lorca Deportiva por 2-2, el Club Deportivo El Ejido luchará este domingo a partir de las 17:00 horas nuevamente en su feudo por aumentar la cifra en un casillero de puntos que ahora le tienen en la tercera posición de la tabla clasificatoria del Grupo IV B de la Segunda División B.

"Ojalá ganemos. Ya no solamente por mantenernos en la zona alta, tiene muchos condicionantes el partido, el primero porque jugamos en casa, donde tenemos que hacernos fuertes y sumar de tres en tres. Segundo porque el Yeclano está detrás y ganarle sería dejarles a seis puntos de distancia y porque lograr siete de nueve sería un inicio soñado por todos. Estamos metidos en el partido, con muchas ganas, porque sabemos de la dificultad de este encuentro", comentaba Tito García Sanjuán en su ya tradicional rueda de prensa de los viernes, previa a cada jornada liguera.

El técnico celeste tendrá que hacer también esta semana algunos cambios en su lista de convocados, ya que sigue contando con algunas ausencias que repiten por segunda semana consecutiva y quizás el plantel pueda sufrir alguna más de última hora. "En principio tendremos tres bajas seguras: Dani Cara, Lucas Ferraz y Gianni Rodríguez. Hay algún jugador más tocado, por lo que tendremos que completar con algún jugador del filial", admite el maño.

"Creo que nuestro inicio de curso ha sido muy bueno como para motivar a que la gente venga a vernos"

Sobre su rival de este domingo, el Yeclano Deportivo, García comenta que "el año pasado era un equipo recién ascendido y jugó un play off de ascenso a Segunda División. Eso lo dice todo. La palabra que define al Yeclano es equipo. Está muy bien trabajado por su entrenador, es un conjunto al que es difícil encontrarle los espacios, aunque el inicio de curso no ha sido como ellos esperaban, porque llevan dos partidos y aún no han logrado la victoria. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Nosotros vamos a por los tres puntos, pero no se verá un partido como ante el Betis Deportivo. La posesión va a estar más igualada y no vamos a encontrar los espacios que tuvimos ese encuentro. Dentro de esa dificultad, el objetivo es tener más presencia en campo contrario que el rival".

Con cinco tantos, el CD El Ejido es el equipo del Grupo IV B que más goles ha hecho tras dos jornadas disputadas, un dato que para el entrenador del equipo ejidense "dice que ha habido efectividad, que hemos llegado al área contraria. La semana pasada hicimos siete llegadas al área con cinco disparos entre los tres palos, cosa que el Lorca llegó doce veces y disparó tres. Yo prefiero llegar de forma clara que llegar por llegar".

Los celestes se encontrarán de nuevo con sus fieles y Tito García Sanjuán recalca que "ojalá le podamos dar una alegría. La cosa sigue complicándose con la pandemia y no pinta bien. Mientras nos dejen trataremos de dar alegrías a la gente, que vean un partido entretenido y que gane su equipo. Creo que el inicio ha sido bueno para motivar a que la gente venga". Sobre lo que está afectando la pandemia a la competición liguera, con numerosos partidos aplazados cada semana, piensa que "hay que convivir con esto, a no ser que sea causa mayor no deberían suspenderse partidos. Todos tenemos equipos filiales y jugamos con las mismas reglas. O se estipula un mínimo o un máximo de casos por plantilla o esto va a ser una locura, con equipos que aún no han jugado ni un solo partido".

Para finalizar y volviendo al partido que les espera ante los murcianos y posteriores rivales, opina que "los partidos son detalles y los marcadores serán ajustados en el 95% de los casos esta temporada".