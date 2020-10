Las equipaciones del CD El Ejido "para dar guerra en la categoría"

El CD El Ejido ha presentado en la tarde de este jueves las nuevas equipaciones con las que ya está compitiendo en el grupo IV de la Segunda División B, después del ascenso del pasado verano. Los futbolistas Godino, Rosa, Arraz y Cristian Moreno fueron los modelos que posaron sobre el césped de Santo Domingo con las diferentes elásticas.

"La primera ya sabemos que es celeste con pantalón blanco y medias celestes; una segunda totalmente negra y una tercera roja. Las tres son bonitas, atractivas de cara al aficionado, que esperamos que pronto estén disponibles en la tienda física y en la tienda online que vamos a estrenar, explicó Javier Fernández, director general del CD El Ejido.

Éstas son las equipaciones del primer equipo, puesto que las categorías inferiores tendrán una propia. "Serán los mismos colores, pero al tratarse de diferentes secciones, la equipación varía. Éstas son exclusivamente para el primer equipo, aunque todas son de la marca Umbro", apuntó Fernández, que agradeció la confianza de su principal patrocinador: "Agradecemos a Frío Guerrero que apueste por nosotros. No es la primera vez que lo hace, en los momentos iniciales de la corta historia de este club ya lo ha hecho y ahora aparece de nuevo para ayudar al club".

El gerente de dicha empresa, Cristian Guerrero, dijo que se siente entusiasmado de seguir apoyando al club. "Empezamos una segunda etapa apoyando al deporte de nuestra comarca, esperamos que por mucho tiempo. Me he entusiasmado con el proyecto que me presentaron. Animo a todos los aficionados a que apoyen al equipo, hemos empezado muy bien la temporada y tenemos que responder empresas e hinchas".

Finalmente, el director general celeste reconoció que se siente satisfecho con el comienzo liguero y espera que los jugadores hagan crecer al club esta temporada. "Vamos a ser un equipo muy competitivo, ada domingo vamos a demostrar que queremos sacar los tres puntos. Estamos muy ilusionados, hemos vuelto para quedarnos y dar guerra. Tenemos la ilusión de luchar por grandes cosas".