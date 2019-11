Unicaja Costa de Almería conserva el liderato (3-1)

Unicaja Costa de Almería, pese a sus rotaciones, logró su séptima victoria de la temporada, tras imponerse por 3-1 a Voley Textil Santanderina, y los almerienses siguen con su pleno de triunfos en una competición liguera que siguen liderando. Comenzó con buen pie el equipo de Manolo Berenguel un duro tramo de calendario que seguirá el próximo sábado, a las 19:00 horas, nada menos que en la cancha de CV Teruel.

Sabiendo que Voley Palma había ganado por 0-3 en casa de Almoradí, los ahorradores estaban obligados a ganar sin ceder más de un set ante los cántabros si querían conservar la primera plaza de la clasificación una jornada más. Y con esa idea saltó el sexteto almeriense, en este caso vistiendo de blanco (a excepción de su lídero, que iba de verde), con la mente puesta en finiquitar por la vía rápida a un oponente que en sus numerosos enfrentamientos solamente había logrado robarles antes un set, hace ya dos temporadas y en Cabezón de la Sal.

Entró muy frío el conjunto visitante a la pista del Moisés Ruiz, donde los locales impusieron su ley desde el inicio, ayudados además por los numerosos errores de Santanderina, que puso las cosas mucho más fáciles de lo que se esperaba a los ahorradores. Unicaja impuso una renta más que destacable sin hacer grandes cosas, lo que hacía prever un set relativamente fácil si su rival no se ponía las pilas. Con un 17-7, los verdes (de blanco e este caso) empezaron a encontrar algo más de resistencia, pero no dieron respiro alguno a los de Cantabria, que no estaban, por el momento, a la altura. Con un 25-12 subía el 1-0 en el luminoso.

Los ahorradores visitan el próximo sábado a las 19:00 horas a CV Teruel en Los Planos

Tomó ventaja Textil Santanderina en el comienzo de la segunda manga, demostrando que no le iba a dejar encuentro en bandeja a los de casa. Los cántabros querían resarcirse de los numerosos fallos que tuvieron en el primer set y, esta vez sí, hicieron sudar más a los almerienses. Los errores, sin embargo, siguieron produciéndose sobre la cancha del Moisés Ruiz, pero en esta ocasión por parte de ambos bandos. Después de un arranque de mando visitante (1-3), Unicaja Costa de Almería tomó la iniciativa en el tanteador, pero sin la ventaja del primer asalto (7-6), por lo que la igualdad empezó a reinar en la pista y en el tanteador (17-17). Andy Rojas, ex de Unicaja, se echó al equipo cántabro a sus espaldas y lo puso con un 17-19 a favor. Tras una recta final igualadísima, que se le complicó muchísimo a los ahorradores, que acabaron cediendo el set por 23-25 (1-1).

Los locales volvieron a atascarse en el inicio del tercer set. Se pusieron por delante por primera vez en este juego en el 9-8, pidiendo tiempo muerto Berenguel en el 18-18. Ferrera tiró del carro con cinco puntos consecutivos que dieron el set a Unicaja por 25-21 (2-1). Tras otra igualada manga, los almerienses se llevaron el cuarto (25-19), vencieron por 3-1 a un oponente que fue de menos a más, confirmaron la continuidad de su pleno de victorias y el liderato de la Superliga Masculina.