Moja y su vídeo para que Arabia Saudí sea más de la UDA

Desde la llegada de Turki, los cambios experimentados por la Unión Deportiva Almería son más que significativos y no hace falta enumerarlos. Incluso más allá de nuestras fronteras, gracias a las redes sociales todos los seguidores rojiblancos han podido ver cómo en Arabia Saudí se ha desatado la 'Almeriamanía'. La habilidad publicitaria de los nuevos dirigentes, sobre todo gracias a la omnipresencia que dan Facebook, Twitter o Instagram, es el mejor arma para que el Golfo Pérsico sepan qué cántico es, por ejemplo, ¡Almería nunca se rinde!

No hay mejor muestra que un vídeo que circula por las redes desde el pasado 26 de octubre, hecho por amor al arte por un saudí que se ha convertido a la UDA. Mohammed Al Dhubayb, conocido como Moja, vive a caballo entre Riad y Madrid. Desde que su primo Turki (sí, el presidente del club) se pusiera la camisola indálica, no hay fin de semana que no se conecte a la televisión para ver los partidos del Almería con un grupo de amigos. Y ese grupo ha ido aumentando semana tras semana, aunque el juego del equipo no invite precisamente a ello.

Un día, mientras Moja se tomaba un café en uno de sus viajes a España, se encontró con un policía con el que terminó hablando de fútbol. Y curiosamente, el funcionaro era también de Almería y del Almería. No había mejor guión para un pequeño cortometraje, a modo de spot publicitario, para que la 'Almeriamanía' siguiera extendiéndose por Arabia Saudí. “El argumento es sencillo, consiste en que un policía, mientras hacía un control de tráfico, paró a un coche para pedirle la documentación. Por casualidad, tanto el poli como los chicos del vehículo son saudíes amantes del fútbol y deciden seguir el viaje juntos hacia Almería”, narra a través de correo electrónico Moja, puesto que estos días se encuentra en Riad. Son menos de dos minutos de grabación, en los que ha querido transmitir “el amor que tienen los saudíes por el Almería y su gran afición”.

El vídeo ha contribuido a terminar de desatar el furor indálico en el país. “La gente ve al Almería como un equipo saudí más, hasta saben todo el calendario de partidos. Hay una locura total”. que por supuesto se ha visto incrementada con la llegada de Guti hace unas pocas fechas al banquillo rojiblanco: “Todo lo que pasa allí lo sabemos, hace unas semanas celebramos su llegada a los banquillos”.

Precisamente el madrileño fue uno de los últimos invitados por Turki a su mansión de Riad. A los saudíes les encanta ver cómo Messi, Setién, Ronaldinho o Mou, entre otros, hayan posado con el máximo mandatario rojiblanco. “Me parece que mi primo es el mejor por una sencilla razón: es un ganador nato y un amante del fútbol mundial. Si se junta para mejorar su experiencia, eso me da la razón que él es un hombre de fútbol”.

Moja, aficionado saudí del Almería "La gente ve al Almería como un equipo saudí más, hay una locura total por el equipo”

Como Moja vive a caballo entre Arabia y España, ha realizado alguna escapada para ver al Almería en directo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. “Tuve la oportunidad de ir al partido ante el Extremadura, fue una experiencia única. Me encantaría volver a vivir los bonitos momentos en esa magnífica ciudad”, apunta el protagonista del vídeo, que se declara como “el aficionado número 1 del Almería en Arabia Saudí. Lo que mas me impactó de vuestra magnífica cuidad fue su ambiente social y su clima. También su rica gastronomía pesquera”. Imposible tener un mejor embajador.