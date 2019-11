Guti: "Queremos regularidad, sólo hemos tenido detalles"

Guti ha comparecido esta mañana en la previa del choque ante el Numancia. "Es un equipo bien armado defensivamente y arriba tiene jugadores de nivel. Juega muy bien el balón parado, ganan muy bien la segunda jugada. Está arriba por méritos propios, viene en una dinámica positiva", por lo que el Almería tendrá que mostrar su mejor cara: "Nos interesa tener el balón y hacer ataques posicionales largos. No nos pueden robar el balón en el centro del campo porque hacen muy bien las contras. Es un rival al que cuesta marcarle, pero si nos adelantamos ganaremos en confianza".

El madrileño insiste en que el equipo debe de mostrar carácter para sacar los partidos. "Queremos regularidad, sólo hemos tenido detallitos, no podemos tener tantos bajones en el juego. Si en momentos determinados no tienes esa personalidad, todo se hace más complicado", sobre todo si existen momentos de desconexión como ocurrió ante Zaragoza y Elche: "Estamos contentos en los momentos en los que tenemos el balón y cuando hacemos las cosas bien. En una categoría tan igualada, los pequeños aspectos también deciden partidos. En estos dos encuentros, por cosas así nos han hecho los goles y no hemos podido ganar".

Finalmente, el Guti habló de la enfermería: "Martos y Gaspar han hecho los dos últimos entrenamientos bien; Petrovic y Coric han trabajado hoy bien. Recuperamos a todos excepto a Jonathan". Igualmente, cree que el equipo no ha perdido comba con los rivales de arriba: "Todas las semanas hablando del ascenso se hace complicado. Es cierto que al Almería le cuesta ganar, pero es que a cualquiera le ocurre. Esto es así, nosotros luchamos por salir de esta dinámica".