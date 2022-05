El domingo sí hubo ascenso: el Sporting FS Almería-Kiosco Luis Marín

No todo lo relacionado con el balón fue una debacle el pasado fin de semana. Es cierto que en la retina están los no ascensos del Almería, su filial y el descenso del Poli El Ejido juvenil, pero también hubo una buena noticia. Una gran noticia que llegó con una pelota seis centímetros menor, la de fútbol sala. El Sporting FS Almería-Kiosco Luis Marín, que mantiene la base de buen trabajo y la esencia almeriense del histórico equipo presidido por Luis Marín, logró ascender a la Segunda División B del sala nacional.

Fue en Málaga, cuando el calor abandonaba la tarde del domingo. Los rojiblancos tenían que mantener su renta de la ida (7-4) y no sólo iban a celebrar el ascenso, sino que encima lo hicieron con victoria: 5-6. Un parcial de 13-9 ante un equipo muy superior en lo económico, que ponía la guinda a una temporada maravillosa de los almerienses, grandes dominadores del campeonato regular y que también arrasaron en el play off ante Torremolinos y el Málaga FS.

Alex Marín, coordinador del club, estaba eufórico. "La fusión entre Kiosco Luis Marín y Sporting FS Almería fue un acierto. Entre todos hemos creado una familia que funciona de manera horizontal: todas las decisiones son tomadas pensando en el bien del club, de la cantera y de los niños. Al final se ha visto reflejado en los resultados", con un doble ascenso que culmina una temporada maravillosa. Sí, han leído bien, doble ascenso porque además del sénior, el juvenil también consiguió el ascenso de categoría.

Los canteranos consiguieron el campeonato en Primera Andaluza y la temporada que viene serán de División de Honor, máxima categoría del fútbol sala nacional. De esta manera, el Sporting FS Almería-Kiosco Luis Marín es el equipo de la capital que más representación tiene en las diferentes categorías tienes, además de compartir presencia con El Ejido en División de Honor Juvenil y será el único representante en Segunda División B.

¿Y cómo puede funcionar tan bien un club recién fundado? Porque son chavales que llevan toda la vida juntos y han bebido de la sabiduría y la experiencia de Luis Marín. "Nos hemos juntado amigos de toda la vida, creando un grupo de personas capaces de todo. Tenemos un amor tan profundo por el fútbol sala, que le dedicamos el mayor tiempo del día al club y a enseñar a los más pequeños", apunta Alex Marín que explica la importancia de que los propios jugadores sean monitores de las futuras figuras: "En el sénior hay hasta cuatro jugadores que a su vez son entrenadores en las categorías bases, otros dos tienen a sus hijos en los equipos mas pequeños. Confiamos plenamente en el proyecto, en el amor que ponemos en nuestro deporte y, sobre todo, en la gente que trabaja con nosotros".

Alex Guil y Jesús lograron el ascenso con el equipo sénior y el juvenil

Tras la fiesta, viene la resaca. Como club humilde y de cantera que es el Sporting FS Almería-Kiosco Luis Marín, a los dirigentes les toca ahora la ardua tarea de buscar patrocinadores para afrontar los gastos derivados de las nuevas categorías. "Nos queda un trabajo duro por delante para conseguir empresas que apuesten por el fútbol sala. Almería capital ha demostrado que quiere fútbol sala, la afición lleva el pabellón en la mayoría de partidos que hemos disputado", indica orgulloso Alex Marín, el hijo pequeño de Luis.

Precisamente el patriarca de la familia, presidente emérito del club, estaba que no cabía de gozo en su camiseta. En un primer momento, le costó asimilar que al Kiosco Luis Marín le tocaba aunar fuerzas con las nuevas generaciones para asegurarse un exitoso futuro. Una vez que lo dejó en buenas manos, en la de muchos de sus exjugadores, al churrero no le cabía la sonrisa en la cara. No sólo por el doble ascenso, sino viendo el sentimiento de pertenencia que se ha generado en el club.

"Ver a mi padre disfrutar de nuevo del fútbol sala cada fin de semana ha sido lo mejor para mí. La fusión entre Kiosco Luis Marín y Sporting FS no fue una desaparición de su club, sino una integración dentro de un proyecto que queríamos que fuera representativo de toda la ciudad de Almería. Sinceramente, creo que lo hemos conseguido", finalizaba Alex Marín poco antes de irse a dormir porque al día siguiente el despertador sonaba temprano para irse a abrir el negocio familiar.