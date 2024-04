Chatarras Raid, la inolvidable experiencia de dos almerienses

De ver un vídeo por Internet a vivir una de las experiencias más inolvidables de sus vidas. Eso fue lo que les ocurrió a Sergio Gaona Molina y Teresa Hernández Sánchez, dos almerienses de Alhama de Almería y de María, quienes no dudaron en apuntarse a la última edición del Chatarras Raid después de visualizar un vídeo sobre esta particular prueba. Ganadores del premio al Maestro Chatarrero, después de ser lo más votados por los participantes, y al vehículo menos potente, esta prueba permanecerá para siempre en su recuerdo. Y tanto les ha marcado que tienen claro que volverán a repetir.

Aunque para algunos esta podría ser una competición más, el Chatarras Raid ni mucho menos lo es a lo largo de sus seis etapas y más de tres mil kilómetros recorriendo Marruecos hasta su llegada a Marrakech y en el que cualquiera es bienvenido. Una prueba de lo más alocada en la que lo importante no es el resultado, sino lograr superar la línea de meta y haber disfrutado de la experiencia, no ganando el primero en llegar a la meta. Buena muestra de ello pueden dar estos dos almerienses, quienes a los mandos de su Citroën Méhari acudieron a esta pasada edición celebrada del 16 al 22 de marzo del presente año. Una cita a la que pudieron asistir también gracias a la ayuda de sus patrocinadores Michelín y Cerveza Nevada Beer Spirit de Fondón, siempre tan importantes para estos casos.

Sin experiencia previa en ninguna competición automovilística de este tipo, podía parecer una locura, pero ello ni mucho menos supuso un freno. "Lo vimos por Internet en un vídeo, yo se lo enseñé a ella y a los dos o tres días estábamos apuntados", cuenta Sergio Gaona a Diario de Almería. Aunque en un principio tenían pensado acudir con otro vehículo, finalmente se decantaron por el Citroën Méhari. "Nos dimos cuenta que como teníamos que hacer una inversión para preparar el coche un poco y yo tenía un Citroën Méhari desde hace seis o siete años dijimos que ya que nos vamos a gastar un dinero, por qué no vamos en el Citroën que lo tenemos parado por así decirlo. Así lo hacemos andar y nos pegamos un viaje con él", explica sobre aquella decisión.

Sobre la preparación del vehículo, elemento fundamental, indica que han tenido "casi un año para preparar el coche, haciéndolo poquito a poco porque nosotros nos apuntamos en abril del año pasado cuando salieron las inscripciones". "El coche ha sido poco a poco cada vez que se podía se cogían piezas, se iban poniendo, se iba preparando un poco", añade al respecto. Aunque en una prueba de este tipo tampoco se pueden obviar otros elementos como el roadbook con las correspondientes indicaciones de los tramos de las distintas etapas y el cual hasta una semana antes no lo recibieron.

"Solamente sabíamos que el día 16 teníamos que estar en Algeciras para hacer las verificaciones mínimas de ruedas de taco, cubre cárter, que llevara eslinga por si te quedabas atrancado, pala, todos los los requisitos mínimos que ellos te daban para poder hacer la prueba bien, para no tener más problemas de los debidos", explica Sergio. Sin saber utilizar el roadbook en la tablet, no fue hasta aquel día cuando le proporcionaron las indicaciones de cómo usar la correspondiente explicación. "No tiene muchas complicaciones, este tipo de raid se hace para que todo el mundo pueda pueda participar" afirma.

Aunque ni mucho menos el desafío por tierras marroquíes ha sido fácil. "Muchas veces nos hemos quedado atrancados, cuatro o cinco veces", llega a comentar. Una situación en la que las características de su Citroën Méhari acabaron resultando claves. "Como es un coche que pesa tan poco y lo que peca es la falta de potencia, cuando uno de nosotros se bajaba y se ponía a empujar al pesar tan poco salía con facilidad de la arena en más en más de más de dos, tres y cuatro ocasiones", explica Sergio Gaona.

"Para ellos es el más importante porque es como la chatarra que más les ha gustado a los participantes"

Si bien el objetivo era disfrutar de la experiencia y vivirla al máximo, ganar un premio nunca viene mal y más si viene de parte de aquellas personas con las que has compartido la experiencia. "Hay premios al menos potente, al más votado por los participantes, que para ellos es el más importante porque es como la chatarra que más les ha gustado a los participantes", va explicando sobre las diferentes distinciones que se otorgan en el Chatarras Raid. "Nosotros el que hemos ganado es al vehículo menos potente y el premio a la mejor chatarra, por así decirlo, que entre todas las votaciones de todos los participantes salimos nosotros los ganadores", señala.

No obstante, en esta prueba los premios son lo de menos sino "disfrutar la experiencia", como así atestigua Sergio. Sin techo y con lonas al no tener cristal en las puertas, su Citroën Méhari fue uno de los vehículos que más llamó la atención. "Todo el mundo nos preguntaba, todo el mundo sabía quiénes eran los del Méhari", cuenta echando la vista atrás. "Lo que nos decían es que íbamos a tragar mucho polvo y efectivamente hemos tragado muchísimo polvo", recuerda. Aunque ello ni mucho menos les ha privado de disfrutar al máximo de la experiencia. "Nosotros en todo momento hemos disfrutado, no lo hemos pasado mal en ningún momento, sabíamos a lo que íbamos", afirma Gaona Molina.

Una experiencia que la pareja formada por Sergio y Teresa difícilmente vayan a olvidar. "De hecho es uno de los mejores viajes que hemos hecho", llega a asegurar Sergio. Tal ha sido su satisfacción con este Chatarras Raid que no duda en volver a repetir. "Antes de hacerlo ya creíamos que nos íbamos a apuntar para la siguiente edición y efectivamente, después de hacer el viaje lo más probable es que ahora en abril cuando vuelvan a salir las inscripciones nos apuntemos otra vez", afirma. Aunque en esta ocasión comentan que lo harán con otro vehículo y "también disfrutar de otra manera". Una inolvidable experiencia que llevarán consigo para siempre.