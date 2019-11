Un antes y un después para URA Playcar en Hortaleza

Ya se avecina la jornada 8 de la quinta temporada en División de Honor B, solo tres más para el final de la primera vuelta y haber consumido la mitad del curso 2019/2020. Tras el tropiezo en San Pablo frente a CAR Coanda Sevilla, en las filas de Unión Rugby Almería Playcar se viaja a Madrid con todas las alarmas a tope, luminosas y sonoras, porque no se quiere ceder ante otro rival directo por la permanencia. Ese será el objetivo hasta que se demuestre lo contrario, y eso no será nada sencillo pero se siente que se tiene la capacidad para lograrlo. En la retina, la segunda parte soberbia ante el poderoso CRC Pozuelo, imagen de bloque robusto con juego brillante que de sostenerse durante el mayor tiempo posible hará de URA Playcar un rival muy duro de batir para quien sea.

Este domingo, y con el arbitraje del señor Jorge García, a las 12.00 horas dará comienzo un partido complicado al que nada tiene que aportar que uno de los contendientes, el local, sea el farolillo rojo de la clasificación. Es cierto que el XV de Hortaleza va último, que ganó en la primera jornada y que después ha caído en el resto de cinco jornadas disputadas, pero no lo es menos que URA Playcar lleva tan solo una victoria más. Eso sí, es octavo actualmente y se ha dado la sensación de haber podido sacar más rendimiento de puntos al juego propuesto. Respecto al equipo madrileño, es el que más ensayos ha encajado hasta ahora, ello por dos palizas encajadas en casa de CRC y de Jaén, ambos con marcadores muy contundentes. Ha logrado try en 18 ocasiones, el tercero menos realizador, y le han hecho 46, apareciendo con cinco puntos porque su única victoria fue plena, con bonus ofensivo, por 35 a 24 sobre CAR Coanda.

En la segunda jornada recibió el correctivo de Canoe, ante el que cedió por un durísimo 86-3, seguido por un 62-17 en Las Lagunillas, comprendiendo ‘a las malas’ la dificultad del Grupo C de División de Honor B. Lo demás ha sido un 22-40 ante Extremadura, un 27-7 con Arquitectura, un doloroso 27-42 contra Málaga, un rival directo por abajo, y lo último, antes de recibir a los cruzados, un 32-0 en casa del CAU Madrid. Ese ‘rosco’ previo a URA Playcar no empaña la concentración cruzada, en palabras de un Nacho Pastor muy motivado con la consecución del triunfo: “Volvemos a Madrid, a un sitio en el que últimamente no se nos dan mal los partidos, y esperemos seguir con la tradición de jugar mejor fuera que en casa, aunque en este bloque que cerramos el partido fuera no pudo ser, dimos mala imagen, y sí fue bueno el de Marbella y la segunda parte ante CRC en nuestro Juan Rojas”. Al Campo de Rugby de Hortaleza se viaja “con las ganas de volver a la senda del buen juego, donde se dejó el fin de semana pasado, en el que el rival mereció ganar por el cómputo global del partido, pero en el que se estuvo a punto de darle la vuelta al marcador”.

Y sí, se cierra bloque, lo que significa que tras jugar en Madrid tocará jornada de descanso, después de la que no se parará hasta el cambio de año. Antes de las vacaciones de Navidad se recibirá a Extremadura, se visitará el campo de Arquitectura e irá al Juan Rojas el CR Málaga, ello como recta final de la primera vuelta, comenzándose también la segunda con CAU Madrid en casa y con cierre de 2019 viajando a Jaén. Sin ‘cuentas de la lechera’, Nacho Pastor se centra en Hortaleza, “un equipo nuevo en la categoría gracias a la nueva reglamentación de la liga Sub-23, que en las últimas semanas está haciendo refuerzos, ya que en un primer momento optó por su cantera, pero ahora está fichando con el objetivo de que los nuevos den un buen rendimiento”. Ante esto URA Playcar va a intentar “pararles con toda la artillería en un partido duro”.

Pastor recupera para la convocatoria a Fede, que cumplió sanción por haber cumplido ciclo de amarillas, se verá si llega Josedo, con lesión de tobillo en el choque de Sevilla y duda hasta última hora, y se completará, como siempre, en el recurso de la cantera, incorporada a pleno rendimiento en los entrenos del primer equipo. Con eso se abordará un partido que se espera “como son todos, muy duro, ya que es el farolillo rojo, pero si se mira en detalle la clasificación URA Playcar no está para presumir”, ha reconocido el técnico valenciano de los cruzados. Nacho Pastor encaja el choque en el contexto de una liga reñida y “muy apretada, competida; salvo los de arriba, que van muy deprisa, los demás están a un partido y poco cuando ya se llevan disputadas siete jornadas”. Ante el XV de Hortaleza, “Unión Rugby Almería tiene que dar su 110% porque si das el 90% el otro va a dar el 100% y vas a perder”. El mensaje está claro: “Hay que darlo todo, la actitud tiene que ser esa, máximo esfuerzo y concentración”.

El entrenador unionista buscará “recuperar ese juego ofensivo que se perdió en Sevilla y que se encontró en la segunda parte ante CRC, un URA Playcar muy dominador, sólido en delantera, peligroso en tres cuartos, pensando para este partido salir con todo desde el primer momento, sin confiarse ni ceder ni un solo minuto, con fortaleza mental los 80 minutos, intensidad los 80 minutos y dominio del juego y posesión los 80 minutos”. Con esos mimbres, “confiamos en traernos los puntos para casa con mucha humildad y sin desmerecer el trabajo del rival”, asegura Pastor: “Hasta que el árbitro no pita el final no se va a saber el resultado, pero sí que sé que vamos con todo, con muchas ganas de cinco puntos porque es un rival directo y porque queremos salir de ahí para seguir trabajando con tranquilidad, además de darle una alegría a la afición, no solo a rachas de buen juego sino con continuidad en el mismo”. Los jugadores “lo están dando todo, están trabajando bien y la última semana, pese a que se perdió, el equipo ha crecido mucho mentalmente, lo que se suma a que hay muy buen ambiente en el vestuario y que los chicos están comprometidos”.