23 de enero, el día del cambio

El 8 de febrero de 2015 el Almería venció en Córdoba con un doblete de Míchel Macedo en la segunda mitad. En sólo cinco minutos el brasileño volteó la diana de Fede Cartabia en los primeros compases el partido. Desde entonces los rojiblancos no han logrado otro triunfo en Primera División en calidad de visitantes. Han podido hacerlo en una quincena de desplazamientos, pero sólo fueron capaces de rascar dos empates: en Elche, en el primer desplazamiento del primer curso, y en Cádiz, el último. Este lunes, 2.906 días después, el Almería busca ese triunfo y lo hará en uno de los templos del fútbol español, caso de Mestalla.

Si bien a priori el encuentro tendrá una dificultad mayor que el del Nuevo Mirandilla, el camino lo marcó el propio Almería en su última salida, cuando a pesar del empate tuvo ocasiones para golear. No fueron oportunidades aisladas, sino fruto del buen juego en uno de los mejores partidos de la presente temporada. Con la mácula del día de la Real Sociedad (es justo poner en valor por la calidad y el gran estado de los donostiarras), el conjunto de Rubi también protagonizó una muy buena actuación ante el Atlético de Madrid. De ahí que anteayer el preparador vilasarense comentase en la rueda de prensa previa a este encuentro de la décimo octava jornada que seguramente habrá novedades hoy en el once indálico, mezclando el buen rendimiento que ofrecieron las piezas en el otrora Ramón de Carranza y el que demostraron los titulares frente al conjunto madrileño.

Rubi sólo tiene la baja del lesionado Kaiky

Chumi, Samu y Embarba, titulares en el último encuentro, son las tres caras diferentes respecto a esa foto inicial de tierras gaditanas, donde sí actuaron de inicio Ely, De la Hoz y Ramazani. De ahí que no sea sencillo adivinar qué pondrá en liza esta noche Rubi, que, salvo sorpresa mayúscula, volverá a actuar con el 1-4-1-4-1, dibujo que ha utilizado en los tres encuentros posteriores al Mundial. En el eje de la zaga Babic tiene muchas papeletas de regresar a la titularidad, radicando la principal duda en el puesto de mediocentro. De la Hoz es fijo y uno de los pilares de este Almería, pero Samu cuajó un buen partido frente al Atlético de Madrid, por lo que no es descabellado que el portugués repita en esa posición. Ramazani, que rayó a un buen nivel en la última salida, también tiene sus opciones de ser de la partida al ser de los futbolistas que mejor ataca esos espacios entre la defensa y la portería rival. Expuesto lo anterior, tampoco se descarta alguna otra sorpresa al no haber demasiado tiempo de recuperación entre la cita de hoy y la del próximo viernes, cuando los almerienses cierren la primera vuelta del campeonato recibiendo al Espanyol.

El conjunto indálico busca adelantarse para poner nerviosa a una grada que ha visto perder a su equipo tres de los últimos encuentros en casa

Enfrente estará un buen Valencia, pero que no ha terminado de romperla esta temporada, ofrecendo buenos partidos con otros más irregulares. Golearon al Sporting de Gijón (0-4) en los octavos de final de la Copa del Rey después de caer en los penaltis de la semifinal de la Supercopa ante el Real Madrid y este jueves buscarán en Mestalla cargarse al Athletic para pasar a semifinales. Pero Gattuso, que ha impreso un carácter diferente al conjunto che, ya ha avisado de que no reservará nada para buscar un triunfo liguero que le permita tomar oxígeno. Y es que el Valencia está a apenas dos puntos del Valladolid, el equipo que marca el descenso, si bien los primeros tienen dos partidos menos.

El equipo de Gattuso vuelve a Mestalla después de claudicar ante el Cádiz (0-1) en un campo en el que ha cosechado tres derrotas en sus últimos cuatro partidos. De hecho, el Valencia ha dejado escapar puntos en cinco partidos como local, perdiendo hasta en cuatro ocasiones. Moverá Gattuso el once respecto a ese equipo que actuó ante el Cádiz, apuntando Foulquier, Comer, Lato, Almeida y Kluivert, quienes no estuvieron de inicio en el último encuentro en Mestalla. El técnico italiano no podrá contar con Jaume Doménech, Nico González y Rendall, lesionas, mientras que Diakhaby y Samu Castillejo, entre algodones, serán duda hasta última hora. Sea frente a las piezas que sea, el Almería buscará con ahínco un triunfo que le dé alas y le distancie de las posiciones rojas, a las que ve a apenas un punto. El 23 de enero es un buen día para ello.