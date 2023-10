El femenino de El Ejido Futsal recibe a Mora este sábado

Vuelve a casa el femenino de El Ejido Futsal y lo hace después de dos jornadas consecutivas jugando fuera. Este sábado a las 20 horas, el equipo de Miguel García recibe a Mora FSF IMTO en el Pabellón Municipal de Santa María del Águila con el objetivo de seguir manteniendo la imbatibilidad en casa y además rehacerse tras la derrota del pasado fin de semana.

En este sentido, el técnico celeste incidió en que el equipo se encuentra bien y que la sesión de trabajo que aún le resta al equipo esta noche le sirva para coger confianza de cara al partido de mañana.

En cuanto al rival y pese a que se trata del farolillo rojo, no quiere confianzas el técnico celeste. "Recibimos a Mora, el equipo manchego de Toledo, pero no podemos dejarnos llevar por la clasificación porque cada partido es un mundo. No podemos confiarnos, un equipo que el año pasado se quedó en media tabla cómodo, que ha hecho un par de incorporaciones importantes y no podemos basarnos en los resultados previos".

En cuanto a cómo afronta el encuentro el equipo celeste, Miguel García señala que pese a que se sienten cómodos con el trabajo a media pista por el que vienen apostando desde inicio de la competición también están "intentando cambiar el chip, porque los partidos demandan situaciones diferentes y queremos trabajar esa altura distinta para intentar ser dominadores del partido en otra faceta".

Además, para este encuentro, el técnico recupera algunas jugadoras por lo que podrá disponer de más banquillo para rotaciones. Vamos a recuperar algunas jugadoras para este partido y al final esto es nuestro sino, somos un equipo de jugadoras amateur y los trabajos son los que mandan.