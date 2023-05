El fútbol almeriense entra en la recta final de la temporada

El curso en el fútbol almeriense ha entrado en su recta final. Con el mes de junio a punto de comenzar, cada vez son menos la competiciones del balompié local que restan por concluir otra temporada más en las distintas categorías, entrando estas en su fase decisiva. Una campaña que ha dejado grandes éxitos para varios de los equipos de la provincia como ese doble ascenso de La Cañada juvenil a las dos máximas categorías, pero también grandes sinsabores como el descenso del Poli El Ejido a Tercera RFEF como dos de los ejemplos de lo que ha dado de sí la temporada

Con las categorías autonómicas y la Primera Andaluza Senior ya terminadas, el Pavía femenino volverá a ser uno de esos equipos que acapare los focos este fin de semana. El conjunto arlequinado recibe este sábado a las 20:00 horas al onubense Atlético Azahar en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la fase de ascenso a Primera Nacional, categoría en la que militará el próximo curso el Almería femenino después de su descenso desde Segunda RFEF. Las almerienses llegan a la cita en igualdad después de su empate a dos en el choque de ida.

Por su parte, este fin de semana también tendrá lugar la ida de la final de la Copa Federación en Segunda Andaluza que enfrenta al Vícar Cultural y al CD Comarca del Mármol, que semanas atrás logró ascender a Primera Andaluza. Un encuentro que ambos equipos disputarán este próximo domingo a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de Vícar, mientras que la vuelta se celebrará en el José Juan Rodríguez de Olula del Río.

Pero estas no son las únicas competiciones que todavía tienen que llegar a su fin esta temporada, restando por decidirse las siguientes: el play off por el título en Tercera Andaluza Juvenil, la Copa Federación de Tercera Andaluza Juvenil, el play off por el título en Tercera Andaluza Cadete, la Cuarta Andaluza Cadete, el play off por el título en Tercera Andaluza Infantil, el play off por el título en Cuarta Andaluza Infantil, la Copa Federación Alevín de Fútbol 11, el play off por el título en Tercera Andaluza Alevín, el play off por el título en Cuarta Andaluza Alevín, el play off por el título en Quinta Andaluza Alevín, la Copa Federación de Tercera Andaluza Benjamín, la Cuarta Andaluza Benjamín, la Copa Federación de Segunda Andaluza Prebenjamín y la Copa Federación de Tercera Andaluza Prebenjamín.