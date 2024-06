Alberto Lasarte: "Es muy triste que uno de los dos se quede sin ascender"

Afición: "Ha sido increíble llenar prácticamente toda la preferencia. Dicen que en Almería no hay afición y a quien lo diga le digo que venga. 6000 personas es un ambiente bonito, pero más que nosotros nadie quiere ascender".

Exigencia: "Siempre hemos estado como dice Alberto en el alambre. Hemos sabido jugar así y no hay parte mala. Sin ningún miedo, ahí tienen que saltar a por todas. Nosotros somos futbolistas".

Vuelta abierta: "Todo futbolista quiere jugar partidos importantes, esta semana nos queda preparar la vuelta. Ya no hay táctica, tenemos que sacar cada uno lo que llevamos dentro".

Reacción: "Es importante que Rachad vea portería, me hace ser optimista para la vuelta. Cuando tocó el Toledo dije la más difícil todavía".

Lucha ascenso: "Creo que hemos regalado la primera parte. En el Salto del Caballo me espero un partido muy bonito, el que consiga aprovechar su fase buena se llevará el gato al agua. Va a haber opciones para los dos equipos y el que lo aproveche"

Inicio partido: "La primera jugada les pedía a mis jugadores que fuéramos agresivos. Les dije que los primeros diez minutos fuéramos a cuchillo y me fastidia porque han sacado de centro y les hemos dejado. Me fastidia porque lo habíamos hablado".

Toledo: "Para mí todo el guion cambia con el primer gol, ellos tiran de oficio. Con cero a cero hubiera sido un Toledo que hubiera buscado más la portería contraria. Esos primeros minutos nos han noqueado, es un equipo alegre, bastante completo. Me fastidia mucho porque después de eliminar al Real Jaén parecía que el Real Jaén era el mejor equipo de España y que ya habíamos ascendido. Hoy va a ser un toque de atención para la semana que viene".

Permisividad: "El penalti me han comentado que ha sido claro, pero la decisión la ha tomado el árbitro. Cuando eres un equipo veterano lo normal es que el Toledo haga lo que haya hecho desde el minuto uno, otra cosa es que el árbitro lo permita".

Vuelta: "Sensaciones agridulces, como entrenador quería llevarme el mejor resultado. No queda otra que levantar la moral de la gente y que estén al cien por cien. No tenemos que venirnos abajo. Con ese gol tan pronto el empate lo hubiéramos firmado, hay un equipo enfrente muy potente. El formato será el que es, pero es muy triste que uno de los dos se quede sin ascender".

Un empate fue lo que acabó consiguiendo el Almería B frente al Toledo en el encuentro de ida de la última eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF . Algo que a Alberto Lasarte no le termina de satisfacer. "Sensaciones agridulces, como entrenador quería llevarme el mejor resultado", llegó a reconocer el técnico del conjunto rojiblanco. Asimismo, quiso resaltar la enorme igualdad entre ambos equipos, asegurando que "es muy triste que uno de los dos se quede sin ascender".

Rubén Gala: "Hemos visto un partido de otra categoría"

Nivel físico: "Hemos visto un partido de fútbol de otra categoría. Va a ser una pena que uno de los dos equipos se quede en Tercera RFEF. Creo que hemos visto un partidazo, el esfuerzo de los jugadores ha sido terrible. Hemos hecho un gran partido ante un muy buen rival".

Análisis: "Creo que hemos empezado muy bien el partido, hemos podido poner el cero a dos y el partido hubiera cambiado mucho. En la primera parte hemos estado muy bien con el balón, nos han pillado en una transición y nos han hecho el gol. Al final del partido también hemos podido irnos con uno a dos, pero creo que el resultado es justo. Todo se va a decidir en Toledo, va a ser una olla a presión sabiendo que el rival ha ganado en dos campos complicados. Veníamos a ganar, pero orgulloso del trabajo del equipo y del derroche del equipo. Las temperaturas son muy peligrosas para jugar".

Vuelta: "Impresionante, agradecer a los 800 que han venido a animar. Había bastante gente y orgullosos de la afición que tenemos. Se va a decidir todo allí y en siete días espero que podamos celebrar algo grande".

Rival: "Me voy con la sensación de que la eliminatoria está igualada, me voy con la espinita que creo que hemos podido hacer el cero a dos rápido. Es un filial con muchísima categoría y creo que está hecho con mucho potencial. Nos daban prácticamente por muertos antes del partido y hemos demostrado que hemos plantado cara. El partido ha sido bastante equilibrado, pero tenemos que jugar el factor campo y brindarles el ascenso porque se lo merecen. Sabiendo el rival que nos va a poner contra las cuerdas y es capaz de ganarte. Tiene muchas cosas buenas, también debilidades. No hemos estado igual afortunados de cara a portería, pero tienen muchos recursos".

Sensaciones: "Sensaciones buenas, me voy contento porque el equipo ha querido ganar. No nos hemos encerrado atrás, pero cuando hemos tenido el balón hemos sido un equipo con las cosas claras.. Nos ha faltado frescura, ellos te quitan dos delanteros y te sacan otros dos".

Chupi: "Está complicado que llegue, pero los que estemos tenemos que darlo todo".

Gol: "Creo que nada ha condicionado. El partido hubiera cambiado bastante con el cero a dos. Tienen más juventud, tienen mucha dinámica con primer equipo y el ritmo es muy alto, pero no se ha visto tanta diferencia. Me voy con buena sensación, pero es un empate y todos los entrenadores queremos ganar. Ahora sí que es una final, el que mejor esté y se lo merezca será el que ascienda".

Pepe Delgado: "Nos ha trastocado, en el minuto 35 se le ha subido el isquio. Corría riesgo de lesión, es un jugador muy importante, aclara espacios. No tenemos la misma llegada sin Pepe y espero que llegue para el domingo"