El Pulpileño despide un 2023 con distintas caras

No se puede decir que el 2023 haya sido un gran año para el Atlético Pulpileño, que aunque logró disputar el pasado curso el play off se quedó fuera a las primeras de cambios tras ser eliminado por el Lorca Deportiva. A las órdenes de Juanjo Asensio los rojinegros se quedaban sin regresar a Segunda RFEF, categoría de la que habían descendido el curso anterior. Pero peor le están yendo las cosas durante la presente temporada, en la que los levantinos están más cerca de los puestos de descenso que de las cinco primeras plazas.

Aunque los almerienses comenzaron el nuevo año tropezando en casa frente al Cieza y llegaron a abandonar los puestos de play off, acabaron retornando a las cinco primeras posiciones en la recta final de temporada. Los rojinegros no habían comenzado bien el curso, pero la llegada de Juanjo Asensio a su banquillo supuso todo un revulsivo para que los levantinos fueran revirtiendo la situación y mantenerse con vida en la lucha por el ascenso. Pero los pulpileños vieron como el Lorca Deportiva acababa poniendo fin a su sueño tras imponerse en la prórroga en la primera eliminatoria.

Los rojinegros afrontaban la segunda mitad del año con el objetivo de volver a disputar el play off y con una plantilla profundamente renovada. Pero los almerienses no pudieron empezar bien el nuevo curso, no conociendo la victoria en las cuatro primeras jornadas, lo que le acabó costando el puesto a Juanjo Asensio. Aunque los levantinos lograron inaugurar su casillero de triunfos en el estreno de Paco Jurado, esto tan solo fue un espejismo.

El Atlético Pulpileño apenas consiguió una victoria más antes de entrar en el último mes del año, lo que supuso que continuara complicándose el objetivo del play off. Después de vencer en su visita al Alcantarilla los rojinegros encadenaron cinco jornadas sin llevarse los tres puntos antes de despedir este 2023 con victoria frente al Caravaca. Sin embargo, los almerienses continúan teniendo más cerca los puestos de descenso, de los que tan solo les separan cinco puntos que de los de play off, de los que están a ocho puntos.