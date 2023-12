El Pulpileño logra una vital victoria ante el Caravaca (0-1)

Nada mejor que despedir el año con victoria. Eso es lo que ha hecho el Atlético Pulpileño, que después de encadenar cinco jornadas sin vencer ha logrado reencontrarse con la victoria. El solitario tanto de Fran Cortés en la primera mitad fue suficiente para que los rojinegros se llevaran los tres puntos en su visita al Caravaca, al que pasan en la tabla. Después de un inicio de temporada en el que a los almerienses no le estaban saliendo las cosas, los levantinos logran un vital triunfo con el que dar por finalizado este 2023.

Los rojinegros viajaban hasta tierras murcianas con el claro objetivo y la necesidad de poner fin a su dinámica negativa. No le quedaba otra al conjunto que dirige Paco Jurado, puesto que llegaba a la cita más cerca de los puestos de descenso que los de play off. Por su parte, el Caravaca, que venía de sufrir dos empates, no llegaba en una situación mucho mejor. Tan solo un punto separaba a ambos equipos, por lo que el encuentro servía también para dirimir un puesto en la clasificación.

A pesar de que las cosas no le estaban saliendo a los rojinegros, su técnico apenas realizó un par de cambios con respecto al que sumó tan solo un punto en casa ante el Lorca Deportiva. Las novedades introducidas por Paco Jurado fueron las de Iñaki Pardo y Cristo Marín, quienes entraron en lugar de Paco López y Eloy, quienes quedaron relegados al banquillo.

No le fue mal el primer tiempo al Atlético Pulpileño. No se había llegado a la media hora de juego cuando Fran Cortés en un saque de esquina batió a Jesús López para adelantarse en el marcador. Los rojinegros conseguían poner fin a su sequía goleadora, reencontrándose con el gol tras encadenar hasta cuatro encuentros sin materializar tanto alguno. Con la mínima ventaja de los visitantes los dos equipos ponían rumbo a vestuarios.

Los almerienses estaban logrando un triunfo vital para alejarse de la zona baja de la tabla, pero ni mucho menos se podían fiar. Más cuando hace no tanto vieron como el Bullense les igualaba un dos a cero en el San Miguel. Pero en esta ocasión el destino no iba a ser tan cruel con los rojinegros. De esta manera el marcador no se movió en la segunda parte y el Atlético Pulpileño consiguió reencontrarse con la victoria después de cinco jornadas para despedir el año.

Un triunfo que permite al conjunto dirigido por Paco Jurado superar en la clasificación al Caravaca antes de recibir al Unión Molinense en el primer encuentro del 2024 y a la espera del resto de resultados de la jornada sube hasta la novena posición. Por su parte, a los murcianos, que acumulan ya tres fechas sin conocer la victoria, les tocará visitar al colista Montecasillas.