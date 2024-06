Británicos y franceses, los turistas que más llegan a Almería

El 'Brexit' no ha provocado que los turistas británicos se olviden de la provincia de Almería. Siguen siendo, en un dato que se ha convertido en una tradición, los que más llegan a los alojamientos del sur de España, según los datos que extrae el Instituto Nacional de Estadística a través de dónde están ubicados los teléfonos móviles. Durante abril, se registró en los 103 municipios de la provincia la llegada de 16.996 personas residentes en Reino Unido.

Siguen siendo los que más quieren descubrir Almería, aunque no viajan lo mismo que en el período vacacional por excelencia, el verano, cuando se superan de largo los 25.000 viajeros. No hay competencia para los británicos, quieren viajar a la provincia en todas las épocas del año, aunque en agosto son los franceses los que más llegan y en invierno se mantiene la batalla de franceses y alemanes, en una particular competición por la segunda y tercera plaza. En esta ocasión, los galos aventajaron a los germanos. Desde Francia llegaron 7.989 personas y desde Alemania, 5.826 personas.

Almería es una provincia que gusta en los territorios más lejanos. La vecina peninsular, Portugal, no aparece en la tabla de los diez países que más turistas envían y Marruecos queda en sexta posición, con 3.429 visitantes, por debajo de territorios más lejanos como Países Bajos o Bélgica.

El Instituto Nacional de Estadística muestra, a su vez, el número de visitantes extranjeros por municipios de la provincia. En la capital se invierten las tornas y son los franceses, 7.558, los que más escogen el núcleo poblacional más importante a nivel provincial, seguidos por marroquíes, que son 3.210. En Mojácar quienes más llegan, 5.054, son británicos, una tendencia que se repite en Vera y en uno de los principales núcleos costeros del Poniente, Roquetas de Mar. En El Ejido el dominio es de Marruecos y en Adra, de franceses.

La preferencia de los británicos por el territorio almeriense no es compensada por los vecinos de la provincia que salen fuera. A los almerienses les gusta más Francia, donde en marzo viajaron 19.109 personas. Reino Unido queda a una importante distancia, ubicándose, con 2.550 personas, en cuarta posición. Es la radiografía del turismo emisor de la provincia con los últimos datos que se tienen, los de marzo, donde se repite, con una incuestionable contundencia, el dominio francés, destino preferido por los habitantes de los principales municipios de Almería.