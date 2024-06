Qvision presenta en Brasil sus Resultados de Cirugía de Presbicia y Cataratas

El XXXI Congreso BRASCRS (Congreso de la Sociedad Brasileña de Cirugía Refractiva y Cataratas), ha sido celebrado este año en Río de Janeiro. La BRASCRS tiene como objetivo la educación continua para oftalmólogos especialistas, con miembros internacionales de diferentes países, la BRASCRS brinda un foro de formación y discusión para profesionales de todo el mundo, y es sin duda uno de los Congresos más influyentes de Latinoamérica en Cirugía de Presbicia y Cataratas.

BRASCRS es uno de los Congresos más influyentes de Latinoamérica en Cirugía de Presbicia y Cataratas

El Dr. Joaquín Fernández, Director Médico de Qvision (Unidad de Oftal- mología del Hospital Vithas Almería), ha sido invitado a participar como Po- nente Experto Internacional presentando varios trabajos desarrollados por el Departamento de I+E de Qvision enfocados en el proceso quirúrgico de la Cirugía de Presbicia y Cataratas con implante de Lentes Intraoculares Mul- tifocales aportando una visión holística de todo el proceso quirúrgico, desde los factores determinantes en el Estudio Prequirúrgico para detectar que los parámetros biométricos oculares sean compatibles, así como las Técnicas Qui- rúrgicas para la realización de dichos procedimientos y los Resultados de Seguridad y Eficacia a largo plazo obtenidos en Qvision.

Tuvo especial interés la presentación de la nueva Clasificación Funcional de Lentes Intraoculares Multifocales propuesta por Qvision (1), publicada en la prestigiosa revista Journal Refractive Surgery, con el objetivo de realizar una clasificación basada en los resultados obtenidos por el Paciente en términos de curva de desenfoque de agudeza visual y publicados a nivel científico a diferencia de las clasificaciones actuales basada en el perfil óptico de las Lentes Intraoculares.

Dr. Joaquín Fernández invitado como Experto Internacional en Lentes Intraoculares Multifocales

Bibliografía: (1) Fernández J, et al Functional Classification of Intraocular Lenses Based on De- focus Curves: A Scoping Review and Cluster Analysis. J Refract Surg. 2024 Feb.