Torregrosa: "La feria ha sido espectacular, ahora falta que llueva"

Tres días intensos en Chirivel, de mucho trasiego, pero más satisfacciones. Terracultura ha vuelto a ser un éxito, muchísimos visitantes, un volumen importantísimo de negocios y una organización sobresaliente. José Torregrosa, preparado para hacer balance tras meses de mucho trabajo, está como un niño con zapatos nuevos tras vivir su primera feria, de forma presencial, como alcalde de la localidad.

Ya en frío, relajado, hágame un balance de la feria.

Ha sido muy productiva. Ha habido muchísima gente, no me esperaba una afluencia tan alta. Han sido tres días maravillosos.

Supongo que objetivo cumplido con creces.

Sí, tanto a nivel de personas como de estand. Incluso a nivel política, ya que hemos tenido al ministro de Industria y la consejera de Agricultura. Además, traer a Enrique Sánchez fue el mayor acierto que hemos tenido. Le hemos dado un valor añadido al tema de la almendra y hemos cerrado el círculo, llegamos a la cocina y sólo nos falta comernos los platos.

¿Qué le dijo Enrique?

Es igual en la televisión que en directo. Yo no lo conocía, pero me transmitió muy buenas sensaciones desde que nos saludamos. Se quedó alucinado en el entorno en el que le habíamos montado la cocina, gracias a Cosentino: una mesa maravillosa de Silestone, con su grifo de agua, su luz, todo enclavado en el Parque del Chirivello... Doy gracias a Ecovalia y al CAAE, que hicieron posible que viniera Enrique. La gente estaba encantada, no se creía que estuviera en Terracultura, sobre todo la gente mayor, a las que dedicó unas palabras, que por las tardes lo ve a él y a Juan y Medio. Luego estuvo con nosotros, visitó los estand, se vino a la plantación de los 27 árboles por los recién nacidos en el pueblo y plantó el suyo...

Al final quien sale ganando es el pueblo, la comarca.

Económicamente, nos viene bien a todos los comercios, hoteles o restaurantes no sólo de Chirivel, sino también de la comarca y los pueblos cercanos. Es un empuje para el municipio. Además, quiero agradecer a Cajamar todo lo que nos ha ayudado, ha sido nuestro patrocinador oficial, nos ha ayudado mucho junto con la Diputación de Almería y el Gobierno de España.

¿El volumen de negocios ha sido el esperado?

Vamos a hacer una valoración más adelante, pero sí me di una vuelta por todos los estand el domingo para ir testando a la gente. En el tema de alimentos sí que han quedado muy contentos y posiblemente se hayan superado las cifras. En el tema de maquinarias sí que es verdad que no hemos llegado a los años anteriores porque los agricultores, con el clima que tenemos y viniendo de donde venimos, hay miedo por la falta de lluvia. Eso sí, la gente no paraba de preguntar, de probar, de subirse... Ha habido ventas y creo que la gente ha llamado a la puerta para que se hagan las ventas después de la feria.

La nueva relación comercial con China es fundamental para la comarca.

Creo que eso fue una gran noticia que el Gobierno de España no dio. Ese mercado que se va a abrir para exportar toneladas de almendras va a ser muy beneficioso para nosotros. Vamos a poder darle salida a las que tenemos en el territorio nacional y los precios lo van a agradecer.

Ahora toca que llueva.

En mi intervención de inauguración y la que hice con el ministro fue mi petición más fuerte: que lloviera una vez que acabara la feria. Vamos a esperar, creo que al final se va a cumplir. Rezaremos, sacaremos los santos a ver si para esta semana cayera algo de agua.

Ha sido su primera feria como alcalde, dígame sus sensaciones.

No quepo en mí de alegría y satisfacción por haber montado esta feria. Ha sido un programa muy bueno, con aspectos muy positivos, la gente ha quedado muy contenta, ha sido muy cercana con el visitante, los turistas sé que se han ido con buen sabor de boca porque me lo han transmitido, los medios de comunicación que me han llamado me decían que no paraba de hablarse de Chirivel por todos lados, creo que es la primera vez que viene un ministro a visitarnos, con la gran noticia de las relaciones comerciales con China que antes comentábamos... Creo que poco más se le puede pedir a un evento así, lo más importante es seguir creciendo y que cada vez se nos vaya conociendo en más sitios.