Las lluvias, como agua de mayo para el almendro almeriense tras meses de sequía

Como agua de mayo han venido estos días lluviosos para las cosechas de almendro de la zona de Los Vélez y el Almanzora. Realmente ha venido bien para todo, desde cualquier cosecha al aire libre a la propia ganadería, pero muy especialmente para la almendra ecológica dado el potencial almeriense en este fruto y que los almendros estaban estresándose por la falta de agua.

Tras meses de sequía principalmente durante el período de floración, el agua va a permitir al almendro no sólo no tirar el fruto, sino potenciarlo. “La lluvia es la vida para el almendro. Han caído en torno a 80 litros bien caídos. Se ha filtrado muy bien, no hay daños graves. Han salido las ramblas, pero con un cauce normal”, comentaba el alcalde de Chirivel, José Torregrosa, que reconocía que la lluvia “hacía muchísima falta. Había cuajado mucha almendra y esta lluvia la fortalece, la engorda para que no se caiga del almendro. Si no llueve, se hubiera secado y el almendro hubiera tirado el fruto para seguir viviendo”.

Con las nubes todavía descargando en la comarca, el deseo ahora es que no hiele como ocurrió hace un mes, para que la campaña sea exitosa. “Este agua nos va a salvar la campaña, exceptuando algunos trozos que sufrieron con las heladas cuando el almendro estaba en flor. No sólo la salva, sino que la potencia. Con este agua, el almendro va a seguir su proceso y podremos cogerla para agosto o septiembre”, indica el dirigente del municipio, que tiene cinco hectáreas en la zona de almendra ecológica.

José Torregrosa, alcalde de Chirivel "Si no llega a llover, el almendro hubiera tirado el fruto para seguir viviendo”

En el mismo sentido se expresaba otro agricultor de la comarca de Los Vélez, José Teruel, que tiene alrededor de siete hectáreas en las cercanías del Parque Natural, principalmente de almendra ecológica, pero también algo de pistacho. “Ha sido una lluvia que ha venido muy bien, como agua de mayo ya que existía una gran necesidad después de meses en los que no ha llovido nada”, explica el propietario de la explotación agrícola, que remarca que “principalmente los almendros estaban ya desprendiéndose del fruto”. Así, de no producirse episodios de pedrisco o fuertes precipitaciones, “la campaña está casi salvada”, dice aliviado.

La almendra, muy apreciada en Europa y China Almería es la gran productora mundial de almendra ecológica de secano y su producto es muy apreciado en todo el norte de Europa, así como en China donde se va a comenzar a exportar después del acuerdo con el que llegó el Gobierno español con el chino para la exportación. Este acuerdo va a permitir vender la casi totalidad de la cosecha almeriense que se recolecte, así como provocar que los precios sean más competitivos. “Tenemos que potenciar nuestra almendra ecológica. La valoran mucho en el norte de Europa, donde les gusta el producto de calidad. La noticia de China fue muy buena, las grandes cooperativas y para los agricultores va a ser una salida al mercado importantísima. Si los precios puede subir un poco, mucho mejor”.

En este sentido, la secretaria general de la UPA en Almería, Francisca Iglesias, estimó un posible récord de producción de almendra que alcanzaría hasta los mil kilos por hectárea frente a una campaña normal de secano, que ronda los 500 kilos de fruto de cáscara por hectárea. “El año pasado apenas hubo almendra a causa de los hongos derivados de la humedad y las lluvias de abril y mayo, con lo que la campaña estuvo en torno a un 30 por ciento”, recordó.

Con algunos días más todavía de precipitaciones en Los Vélez y el Almanzora, los productores ahora esperan que no se produzca ninguna helada y que la campaña sea fructífera.