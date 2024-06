Londres, 6 de junio de 2024. Estimado Navarro, no podemos decir que nos sorprenda el hecho de que las obras para remodelar el Estadio no vayan a comenzar, sobre todo con el descenso, y tampoco es una sorpresa que el club no se plantee traer de vuelta las gradas supletorias detrás de los fondos. Al final es una cuestión de aforo, y de dinero. El club asume que el numero de abonados va a bajar, pero confía que la Rubineta va a estar en lo alto y al final de temporada el Estadio se volverá a llenar. Hay quien tiene la mosca detrás de la oreja y piensa que la remodelación y la Ciudad Deportiva son castillos en el aire. Mi preocupación es distinta. El Almería retiró las supletorias con una visión mucho mejor y encareció los precios. El equipo ha sido un desastre en casa y hemos pagado un precio elevado los abonados de fondo. Hemos descendido, seguimos lejos del campo y, teniendo en cuenta la temporada que hemos sufrido, el club debe tener un gesto. Sé que está a punto de salir la campaña de abonos. Espero que el club se porte.