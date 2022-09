La tragicomedia del Almería plasmada en 30 historiasUn libro único

En la facultad enseñan a utilizar o bien el apellido o bien el nombre, pero siempre lo mismo a la hora de entrevistar a más de una persona en un único reportaje. También que los artículos de opinión lucen más si no están en primera persona. Ambas reglas no escritas me las he saltado en esta página. Porque César es César y Asensio es Asensio. Ambos se han hecho un nombre entre la numerosa afición rojiblanca. El Almería unió a los dos por mucho que lo nieguen. Y les llevó a crear el pódcast Un Tiro En La Olla, sabiendo leer como nadie qué pide una hinchada joven para hacer un producto único, divertido y con estilo propio, algo que no es nada sencillo. Por el programa también pasan personajes como Sebas, Alberto o Miguel. Con algunos he tenido mis más y mis menos, César incluido, pero esa gente que forma parte de la Peña Francisco Javier Balbín Los Monsis son simplemente buenas personas, algo tan sencillo y a la vez tan difícil.

Ayer tuvieron uno de los días más importantes de su vida en la presentación de 30 historias sobre el Almería y otro ascenso palpitante. Fue la colminación de un proceso creado años atrás y horneado con mucho cariño. Realmente no he leído aún el libro, que se colará entre todos los pendientes, pero estoy seguro de que será una joya para todo aficionado almeriense que se precie, rompiendo todos lo pronósticos que hayan realizado los autores. Reflexiona César en la página anterior sobre lo efímero que es algo que te divierta, supongo que recordando el largo proceso de escribirlo; no en vano, explicaba que ha escrito cada historia una y otra vez para cuidar cada detalle de una simple letra. Por eso le pido a él y a Asensio que vuelvan a repetir ese momento único en una segunda presentación porque estoy seguro que después de devorarlo, cada aficionado querrá otras 30 historias.