En los últimos días de campaña apareció por estas tierras cierto caballero, no recuerdo su nombre, ni falta que hace, tampoco el de la empresa, para intentar conseguir algunos votos de los agricultores y regantes, y me temo que no lo volveremos a ver hasta que no haya otra campaña electoral dentro de tres años, si antes no hay convocatoria desde Moncloa o dimisión de Pedro Sánchez por el caso Begoña. Lo que sí recuerdo es que era de los que están bajo el mando del presidente de gobierno, que el caballero le debe el puesto y el sueldo, por lo que hay que entender que vino en su nombre durante la campaña a las europeas, a recordar que están invirtiendo casi doscientos millones de euros en temas hídricos en la provincia. No hay más millones, era vender una vez más, lo mismo.

La sensibilidad de los almerienses es primordial en la cuestión del agua. Nos hablan de ella, la vemos correr por nuestros secos ríos y la alegría nos lleva a corrernos de felicidad. Lo saben en los partidos y la usan en cada campaña para intentar llevarse el voto de los ciudadanos. Como estábamos en una de ellas, entenderán que no hayamos hecho mucho caso a los recuerdos de los casi doscientos millones en materia hídrica. Una vez contados los votos el pasado día nueve, vemos que no tuvo suerte el caballero. Pero una de las cuestiones planteadas me llamó la atención. Las balsas de regulación. Con esos millones estaba prevista la construcción de las citadas balsas. ¿Qué es una balsa de regulación? Me cuentan que es, como su nombre indica, una balsa donde se mantiene el agua para ir regulándola y distribuyéndola a los agricultores cuando estos tengan que regar sus plantas. ¿Qué es un pantano? Un lugar acotado donde se mantiene regulada el agua para irla distribuyendo cuando sea necesario, unas veces para consumo humano, otras para regadíos. Puede llegar un zipote como yo a la conclusión de que una balsa es un “mini pantano”, que por muy mini que sea esa balsa de regulación, va a cumplir los mismos servicios que las aguas de las presas y los pantanos. Al gobierno de Pedro Sánchez le ha dado por construir balsas de regulación. Muy bien. Lo mismo son necesarias para nuestros campos y regantes. Pero, entonces, a que ha venido anular y destruir presas y pantanetas. No será que a Pedro le ha entrado envidia y quiere pasar a la historia por ser el hombre que ha construido las balsas de regulación para llevar el agua a los regantes. A uno le llamaron Paquito pantanos, a este le pueden llamar Pedro el balsas. Y ya lo tenemos en la historia.