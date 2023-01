Los amigos que nos soportamos de hace una "jartá" de años nos conocemos bien y conocemos de nuestros gustos, aficiones e intereses. Prueba de ello es el "e-mail" que me ha enviado un amigo biólogo. En el mismo me ha enviado un número de "Biología Sur" del que ya venía entresacado un artículo, y que por su interés acompaño su enlace: https://biologiasur.org/index.php/agro-biologia/los-hongos-negros-y-la-central-atomica-de-chernobil , escrito por el Profesor, ahora emérito, de la Universidad de Almería, Julio C. Tello, en el que nos recuerda que 5 años después "del petardazo" de Chernobil, empezaron a aparecer hongos "negros", a pesar de que la prensa dijo que ahí no habría vida en miles de años. En realidad, su color se debía a la gran cantidad de melanina que habían sintetizado, pues en lugar de morir por la radioactividad, la habían usado como energía para su desarrollo. "Este descubrimiento podría servir para entender los mecanismos que servirán como protección frente a las exposiciones a las radiaciones cósmicas dañinas para los astronautas." Y todo eso por encontrarse un hongo microscópico negro.