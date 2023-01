Hace unos dias, nos reunimos un grupo de amigos para cambiar impresiones sobre las navidades. Entre los temas que comentamos, fue el reciente fallecimiento de Benedicto XVJ. Todos habíamos recibido por WhatsApp un audio con el saludo de un piloto a los pasajeros de un vuelo del pasado 5 de enero, día en que se celebraba en Roma el funeral por Benedicto XVI. La sorpresa fue que Raúl, nuestro amigo el granadino de Otívar, era el protagonista del audio. En el avión de la compañía Vueling Airlines, que partió desde la ciudad de Sevilla y aterrizó en la capital italiana a las 9:20 a.m. (hora de Roma), el comandante Raúl Ruiz se dirigió a los pasajeros por el megáfono para lo que parecía el habitual mensaje informativo sobre el estado del vuelo. Sin embargo, ante la sorpresa de todos, el piloto habló acerca del legado de Benedicto XVI y recordó algunas de las enseñanzas que nos dejó tras fallecer el pasado 31 de diciembre. "Como no podía ser de otra manera -comenzó el piloto-, permítanme que me tome la osadía de dedicarle unas palabras al Santo Padre Benedicto XVI". La noche anterior al vuelo Raúl decidió que debería hacer algo por el Papa Emérito. Revisó algunos recortes de prensa y tomó unas notas de frases textuales que utilizaría en su intervención. Además, hizo una solicitud especial "a todos aquellos que tienen la suerte de asistir a su despedida terrenal": "Les pido que recen por estos humildes servidores que los llevan", dijo. Ante el silencio de los pasajeros que le escuchaban atentamente, el comandante citó algunas de las frases con las que Benedicto "nos acerca la fe a la razón". Por ejemplo: "Este Dios terrenal implica una bienvenida. Estaré siempre con vosotros y juntos avanzamos con el Señor con esta certeza: El Señor vence".

También recordó que para el Papa Emérito "el hombre se explica y encuentra su sentido más profundo solamente si existe Dios". Otra de las enseñanzas que compartió del Pontífice fueron las expresiones de Benedicto XVI ante la cercanía de su muerte: "Muy pronto me presentaré ante el juez definitivo de mi vida".

Además, resaltó que el Papa Emérito hace poco escribió: "Cuando miro hacia atrás, al mirar mi vida, me siento sin embargo feliz, porque creo firmemente que el Señor no solo es juez justo, sino también amigo, hermano y mi abogado". Y, para terminar, quisiera recordarles sus últimas palabras: 'Jesús, te amo'. "Muchas gracias, Santo Padre", concluyó emocionado el comandante ante el aplauso de los pasajeros. El audio se difundió rápidamente en las redes sociales y se ha convertido en trending topic del que se han hecho eco medios de comunicación de diferentes países de Europa.