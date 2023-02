23 de Febrero. Aniversario paracaidista

Es casi imposible encontrar un día del año en el que no haya algún hecho en la milicia que conmemorar. Y febrero es un mes en el que se han producido hechos muy relevantes en nuestra historia militar. En ese mes de 1525, de esto ya casi 500 años, vencimos a los franceses en la batalla de Pavía (Italia), donde acabamos con la supremacía en el campo de batalla de su Caballería pesada y capturamos a su Rey, que permaneció prisionero en Madrid durante un año. Esta batalla, continuación de las de Bicoca y Sesia, daría origen a la nueva estructura militar de los Tercios, combinación de pica y arcabuz, que mantendrían la superioridad de nuestra fuerza militar en el escenario europeo durante más de un siglo. Y de ahí, a la última batalla en la que hemos combatido, ya en el siglo XX, la de Krasni Bor (Rusia), en febrero de 1943, de la que se han cumplido los 80 años, y donde nuestros compatriotas de la División Española de Voluntarios (División 250 del Ejército Alemán), gracias a su sacrificio, hicieron fracasar la "Operación Estrella Polar" desencadenada por el Ejército Rojo para romper el cerco de Leningrado, evitando con ello la ruptura del Frente Oriental Alemán. La de Krasni Bor es la última batalla en la que hemos combatido en fuerza, y donde tuvimos 3.641 bajas entre muertos, heridos y prisioneros.

Pero en febrero no solamente las efemérides a conmemorar son relativas a Batallas. Es evidente que para nuestra sociedad en general, y relativo a los Ejércitos, las efemérides se centren en el golpe de Estado del 23 de ese mismo mes de 1981, de la que si hay algo que resaltar es la lealtad que de manera monolítica demostraron ese día las Fuerzas Armadas a su Mando Supremo, Su Majestad el Rey, en la figura de Juan Carlos I, que aunque hoy en día se encuentre fuera de su Patria, no altera en absoluto la lealtad que le procesamos y que ahora se manifiesta en la figura de su hijo y actual Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, S.M. el Rey Felipe VI.

Esta efeméride del golpe de estado del 23F, ha eclipsado fuera de los cuarteles un día muy importante para una de las Grandes Unidades emblemáticas de nuestro Ejército de Tierra (E.T.), como es la Brigada "Almogávares" VI de Paracaidistas. Tal día como ese, pero de 1954, en la Escuela Militar de Paracaidismo "Méndez Parada" del Ejército del Aire, en Alcantarilla (Murcia), se realizó el primer lanzamiento de paracaidistas del E.T. Desde ese año se celebran actos para conmemorar esta fecha de creación de los paracaidistas del ET, cuyo origen se remonta a octubre de 1953, cuando se creó la I Bandera Paracaidista, al mando de una figura histórica de La Legión, el Comandante D. Tomás Pallás Sierra. La Bandera quedó ubicada en la ciudad de Alcalá de Henares (Madrid) y recibió el nombre de "Roger de Flor", gran adalid almogávar, siendo el emblema de la nueva Unidad el del célebre caudillo. En los primeros días de 1956 se creó la Agrupación de Banderas con la organización de la II Bandera Paracaidista, que tomó el nombre de otro célebre caudillo almogávar, "Roger de Lauria", siendo su emblema el de su escudo de armas.

El primer salto paracaidista de combate se llevó a cabo en el marco de la guerra de Ifni-Sahara (1957-58) sobre el sitiado fuerte de Tiliuin (Ifni). La decisión para la operación paracaidista se tomó el 28 de noviembre de 1957 y se ejecutó en las primeras horas del día 29.

Finalizada la guerra de Ifni-Sahara, en 1960 se creó la III Bandera de Paracaidistas, bautizada con el nombre de "Ortiz de Zárate ", en memoria del teniente muerto en la operación de apoyo al sitiado puesto de T' Zelata de Esbuía (Ifni). El emblema de esta III Bandera está tomado del escudo de armas familiar del Teniente Ortiz de Zárate. Sería también en un mes de febrero, en este caso de 1965, cuando se organizó la actual Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra, tomando como base fundamental las tres Banderas ya existentes.

Pero si hay algo que une a los paracaidistas con Almería es que desde enero de 2016 se vuelve a organizar el Regimiento de Infantería "Nápoles" de paracaidistas, en Paracuellos del Jarama, que había sido disuelto en 1965, cuando tenía su sede en el Cuartel La Misericordia. El Regimiento Nápoles tiene su origen en el Tercio Nuevo de Nápoles, cuya fecha de creación se remonta al 26 de febrero de 1566, y que como todos los años, los Veteranos almerienses del Nápoles conmemoraremos con una comida de hermandad.