Feliz día internacional de las mujeres rurales

Son muchos los retos de este país, y la cifra no deja de aumentar empujada por la resaca de la Covid-19 y lo que nos va mostrando de la Europa del siglo XXI la guerra que se está librando en suelo ucraniano. Y entre ellos, uno que nos acompaña desde largo tiempo: el abandono del campo como medio de vida con la consiguiente despoblación de las zonas rurales y provincias cuyo mercado laboral se nutre principalmente del sector primario. Una realidad de necesaria reflexión y necesario debate y para la que todo proyecto dirigido a conseguir que el campo sea una opción de vida atractiva debe ser bienvenido, especialmente aquellos que se centran en la mujer para situarla como viga maestra del mundo rural, y no solo porque hablemos del grupo de población con mayor desempleo sino porque entendamos que es con la mujer con la que se consigue la fijeza de las familias al lugar que teje el entramado social necesario para una vida de calidad, porque es con ella con la que vienen los niños que llenarán los colegios rurales, porque es con ella con las que llega el esperanzador futuro. Por eso hoy mi agradecimiento a todas las mujeres y asociaciones de mujeres que decidieron dar voz a las mujeres rurales cuando la sociedad no se la daba, cuando no las consideraba, cuando no las valoraba; que reivindicaron, y siguen reivindicando, lo imprescindible de su figura en el mundo rural y lo decisiva que ha sido su labor en el interior de las explotaciones agrícolas y de sus casas para que la agricultura pudiera ser el medio de vida de su familia y para que España, y en especial esta maravillosa provincia en la que tenemos la suerte de vivir, haya llegado a ser la potencia agrícola mundial que es; que han defendido, y siguen defendiendo, que sin ellas el campo no será opción para nadie; que lucharon, y siguen luchando, para empoderar a las mujeres rurales y para convertirlas no solo en trabajadoras cualificadas, sino también, si lo desean, en empresarias que creen puestos de trabajo, dinamicen sus pueblos y provincias y regalen futuro a sus hijos en esas tierras que les han visto nacer. Bendito movimiento social este que tiene al 15 de octubre como su día grande a nivel internacional desde que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó su Resolución de 18 de diciembre de 2007 en la que, entre otras peticiones, instó a los Estados Miembros a crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres rurales y asegurando que se preste atención sistemática a sus necesidades, prioridades y contribuciones y se les permita participar plenamente en la formulación, aplicación y seguimiento de las políticas macroeconómicas. Gracias y siempre gracias por tan valiente y necesaria labor que, en este país, como en otros, ya ha conseguido para las mujeres jóvenes de hoy un campo más amable que el que vivieron sus madres.