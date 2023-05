Fuente Victoria, el pueblo de los tres nombres

Fuente Victoria es un pequeño pueblo de La Alpujarra, que ha tenido tres nombres distintos en cinco siglos. Durante la época musulmana fue conocido como Cobdaa o Codbaa, porque los historiadores lo llaman con uno u otro nombre indistintamente; incluso el mismo autor en un mismo libro lo llama Cobdaa o Codbaa y es que españolizar nombres en árabe o chelha no es tarea fácil; en cualquier caso yo me quedo con Codbaa, que según mis fuentes es el más fiable. Después de la reconquista de estas tierras por los cristianos pasó a llamarse Presidio de Andarax, en la práctica simplemente El Presidio. Este nombre no tiene nada que ver con cárcel o cualquier tipo de reclusión. En 1570 se creó en él un cuartel con una guarnición permanente y el diccionario de la RAE define presidio como guarnición de soldados que se ponía en las plazas, castillos y fortalezas para su custodia y defensa. En 1922 los vecinos un poco cansados del nombre del pueblo, porque claro, si el nombre del pueblo era Presidio, sus habitantes se convertían en presidiarios y lógicamente ese gentilicio no les gustaba. Por ese motivo en 1922 solicitaron el cambio de nombre por el de Fuente Victoria, cuya etimología tiene varias versiones. Lo que es cierto es que no hay ninguna gran fuente en el pueblo que destaque por su belleza y desde luego no tiene nada que ver con el 1 de abril del 39. El caso es que durante los años de mi niñez los mayores le seguían llamando El Presidio, y es que los cambios de nombre de pueblos calles etc. así como los de sexo llevan su tiempo. El hecho más trascendente ocurrido en el pueblo no fue la visita de don Juan de Austria en 1570, cuando vino por estas tierras para terminar de pacificar el levantamiento de los moriscos, auténtica guerra en la que se cometieron crímenes horribles por ambas partes. Codbaa, El Presidio o Fuente Victoria ha pasado a la Historia porque Boabdil, el último rey nazarí, vivió aquí durante casi dos años. El Rey Fernando el Católico, tras la pérdida de Granada, le dio las tierras y pueblos de la cora alpujarreña como señorío y el Rey Chico fijó su residencia en este pueblo. En más de una ocasión he encontrado escritores poco serios que sitúan el lugar de residencia en Laujar de Andarax, que por cierto es el único pueblo de la taha que conserva este apellido. Es el peligro de leer cosas en google. Sí que se cuentan historias de que Boabdil iba con frecuencia al Llano de Laujar a cazar. Las aves de cetrería allí tienen un espacio llano y amplio para poder atrapar conejos y otras aves, con más facilidad que en los barrancos profundos y llenos de maleza de la zona.

En 1493 murió Morayma, su mujer, y Boabdil que había sido rey, lo había perdido todo y en octubre de 1493 se marchó a África, quedando los restos de Morayma sepultados para siempre en un lugar desconocido. En África fue muy bien recibido, principalmente porque llevaba las bolsas llenas de oro por la venta de su señorío a los Reyes Católicos. El poco más de año y medio que Boabdil vivió en Codbaa lo hizo en una casona a la que algunos llaman pomposamente Casa Palacio del Rey Chico, título un poco exagerado sobre todo para alguien que acababa de abandonar la Alhambra de Granada. Otros la llaman simplemente la Casa Grande, que es más acorde con la realidad. Esta casa desde 2020, una vez restaurada, es un edificio de servicios múltiples.

A partir del siglo XVII en Fuente Victoria se desarrolló una gran actividad en la minería del plomo para atender las necesidades del Ejército. Para ello se construyó en 1640 una fundición real, llamada del Rey, que era del Estado y otra llamada de Cárdenas de un particular. Para sacar este mineral tan importante en aquellos años, se construyó el llamado Camino Real de las Fundiciones, un largo camino de 71 km que saliendo de Fuente Victoria y dejando siempre el Andarax a la izquierda llegaba hasta Almería. Este camino es una reliquia que nos recuerda el esplendor y la importancia que tuvo la minería en la Sierra de Gádor, del que se conservan obras tan importantes como La Puente de Alhama. En España, que parece ser que hay dinero para todo, sería conveniente dedicar un poco para su conservación, así como para las fundiciones, boliches, lavaderos etc. antes de que desaparezcan estas obras, ya en estado ruinoso, que apenas se mantienen erguidas. Fuente Victoria, como no podía ser de otra forma, también se apuntó al cultivo de la uva de barco hasta que a mitad del siglo XX desapareció. Ahora su principal industria es la del vino, contando con tres bodegas importantes. En la década de los cincuenta, recuerdo que el vino de esta zona, decíamos que era cabezón y es que realmente se subía a la cabeza de forma inmediata. Hoy los caldos que se producen en el Llano y al principio del valle del Andarax son excelentes. Las dos riberas del río son un auténtico vergel y las laderas de sierra de Gádor ahora son un frondoso bosque de pinos y de matorrales que hacen de sus caminos y senderos un auténtico lujo para el caminante. Durante algunos siglos, sobre todo el XIX, prácticamente los bosques de encinas que poblaban la sierra desaparecieron al ser el combustible más cercano y barato para que funcionaran las fundiciones. Gracias a la repoblación forestal realizada hace ya más de medio siglo, la sierra vuelve a estar viva.