German areta, españa se quiere

En un lugar de Madrid, capital de España, en 1981, había un cartel con fondo blanco y letras en negro, de cuyo nombre siempre quiero acordarme. Areta Investigación. Alfredo Landa hizo una transición como actor, mostrándonos los alcances de su extraordinario registro encarnando a German Areta: "Bueno, es un trabajo tan malo como otro cualquiera; duermo poco, ando mucho, y lo que veo no me gusta nada". El Crack, una de las películas más importantes de la historia del cine español acaba de cumplir sus primeros 40 años. Para conmemorarlos ha salido a la venta una edición especial, en Blu-Ray-Libro, con textos y fotografías sobre la biografía de la película. Queridos lectores, cuando comencé a escribir este artículo recordé que el Mundial de Futbol España 1982 tuvo lugar entre los años en los que se estrenaron las dos primeras películas de la brillante Trilogía del Crack. El 1 de abril de 1981 se estrenó El Crack en Barcelona, y el 6 de abril en Madrid. El 1 de agosto de 1983 llegó a las pantallas El Crack 2. Estudiando la personalidad y la obra del Maestro José Luis Garci, aprendes que el fútbol forma parte importantísima de su vida e imaginario. La ceremonia inaugural del mundial que organizó España tuvo lugar el 13 de junio de 1982 en el Camp Nou de Barcelona. Comenzó a las 19.00h de aquella cálida tarde en vísperas del inicio del verano. España se presentaba ante el mundo unida y esperanzada en su presente y para el futuro, superando las terribles dificultades de su Transición de la dictadura franquista a la democracia, y de la pérfida amenaza del terrorismo perpetrado por quienes estaban, y están, en contra de la civilización como libertad responsable y compartida. Hay un momento de la ceremonia de inauguración que permanece embaulado entre los recuerdos de infancia que nunca quisiera olvidar. En medio del estadio se forma la paloma de paz del Guernica de Picasso, un niño vestido con el uniforme de la selección española y el balón bajo el brazo camina hacia el centro del campo, entonces lo abre y vuela una paloma blanca ¡Qué belleza! Garci no elude la realidad: "España es un país en el que no nos queremos". No se rinde nunca. Su obra lo demuestra. Areta y Carmen (Maria Casanova) no se rinden al mal por atroz que sea. Eso es lo extraordinario de El Crack, como aquel día de junio del 82, cuando España demostró que puede quererse.