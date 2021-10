Hispanidad. Ser y estar

Sin claridad no hay voz de sabiduría. No es saber, saber hacer discursos sutiles vanos; que el saber consiste solo en elegir lo más sano". Queridos lectores estos pensamientos nos los regaló la brillante, sutil y valiente pluma de Sor Juana Inés de la Cruz (1648 Neplanta-1695 Ciudad de México) Tenemos la responsabilidad, el deber y el derecho de conocer nuestra milenaria historia en libertad y con honradez intelectual. Con respeto a la deontología profesional, principios y deberes éticos, de los historiadores y humanistas. Julián Marías (1914 Valladolid-2005 Madrid) filósofo y ensayista; uno de los humanistas españoles más destacados, decía que "España es un país formidable con una historia maravillosa de creación, de innovación, de continuidad de proyecto…Es el país más inteligible de Europa, pero lo que pasa es que la gente se empeña en no entenderlo". 12 de octubre Día de Nuestra Fiesta Nacional. En 2021 conmemoramos los 529 años del Descubrimiento de América. Expedición ordenada por los Reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, al frente de la cual estaba Cristóbal Colón. El 3 de agosto de 1492 salieron del Puerto de Palos (Huelva) 90 hombres en tres carabelas, La Niña, La Pinta y la Santa María. Navegaron por las costas del Norte de África, hasta alcanzar las Islas Canarias. En la mente de todos están nuestros hermanos de la Isla de La Palma. Quienes han perdido casa, enseres, negocios y empleos necesitan de nuestra ayuda para reconstruir sus vidas y proyectos. El 6 de septiembre continuaron viaje desde Canarias, navegando durante cinco semanas con rumbo oeste. El 12 de octubre llegaron a la Isla de Guanahani (Bahamas) que Colón llamó San Salvador. 1492 fue un año crucial en nuestra historia. Los Reyes Católicos terminaron el proceso de reconquista con la Toma de Granada (2 de enero de 1492) España se unificó como Nación y comenzó la andadura de lo que sería un proyecto de Imperio único en la historia por sus características y acciones. No había ni centro, ni periferia. Ramon Tamames (1933, Madrid) publicó en abril de este año La mitad del mundo que fue España (Espasa): "Al termino de ocho siglos de reconquista, los españoles llegaron al Nuevo Mundo en 1492, cuya ulterior dominación no fue ningún milagro, sino un hecho histórico bien conocido, pero no suficientemente valorado por propios y ajenos". ¡Feliz 12 de octubre¡