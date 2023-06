Recientemente he modificado el diseño de mi blog. El título principal de “Marketing y Servicios” se mantiene, pero el lema que orienta el contenido es “Ideas para mejorar el mundo”. (https://marketingyservicios.com/). Pretendo ayudar a los lectores del blog a mejorar el mundo. He pedido sugerencias sobre esas ideas a algunos amigos que resumo a continuación.

Algunos se han referido al cuidado del medioambiente, erradicar la pobreza, la extensión y mejora de la educación, la sostenibilidad, etc. Sin embargo, las ideas más interesantes son las que se refieren a la mejora de las personas. Me he acordado de la frase de Gandhi “si quieres cambiar el mundo empieza por cambiarte a ti mismo”. Son ideas que podemos aplicar en nuestra vida diaria, que implican el crecimiento personal y ayudar a mejorar a los que nos rodean

Es prioritario reconocer la dignidad de las personas que no se la dan las leyes (solo la reconocen) y todo lo que eso implica (respeto a uno mismo y a los demás). Aquí se podría incluir defender los derechos fundamentales de cualquier persona, cualquiera que sea su origen, raza, creencias o lengua (a la vida, a la educación, etc.)

Lograr la coherencia de vida con valores como la empatía (hacerse cargo y sentir con los demás), ser optimista (ver lo positivo de cada persona y de lo que nos ocurra), cuidar y querer a los demás (hay que saber querer, darse a los demás y sentirse queridos) También ser amable, agradecido, descubrir el poder de la sonrisa, el efecto que puede causar en los demás y tener espíritu de servicio como actitud de vida (descubrir las necesidades de los demás y ayudarles en lo que necesiten).

Desconectar de las redes sociales y del móvil para saber estar en silencio contemplativo, tener vida interior y pararse a pensar. Saber escuchar con afecto y paciencia. Tener proyectos personales y encontrar sentido a la vida. Cuidar las relaciones con los amigos y las relaciones familiares. Eso se puede concretar en dedicar el tiempo que necesite cada persona y tener detalles de cariño con ella.

Evitar la influencia del estilo de vida consumista e individualista. Los comportamientos con frecuencia están muy influidos por las emociones y los sentimientos, no se reflexiona o no se piensa, ni se valoran las ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones de una decisión. Termino con una frase de Teresa de Calcuta: “Difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz