El Gaucho Martin Fierro, del poeta argentino José Hernández (1834-1886) es uno de los libros por los que más afecto siento. Poema narrativo en octosílabos publicado en 1872, está considerado como el canon del genero gauchesco. El jinete trashumante de Argentina, Uruguay y Brasil (Río Grande del Sur) el Gaucho que se rebela ante la injusticia, se hace personaje universal: "Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar; pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden: si la vergüenza se pierde, nunca se vuelve a encontrar". Cátedra Letras Hispánicas tiene una edición magnifica (septiembre de 2005) que nos permite acercarnos, conocer, el ámbito de la obra, al autor, los personajes y la Argentina donde se alumbró. Martin Fierro nos canta los quebrantos de su vida, su trabajo en la Pampa bonaerense, donde vive con su esposa y sus dos hijos. Un día es reclutado a la fuerza para incorporarse a las milicias de frontera que luchan contra los indios. El poema es un canto apasionado, vital, por la dignidad con la que debemos vivir. No hay libertad sin dignidad, sin luchar contra la injusticia: "Soy gaucho, y entiendaló como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica. Y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje, en el fondo del mar. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo". La Real Academia de la Lengua, así como el Diccionario Panhispánico de la Asociación de Academias de la Lengua Española, definen inconformismo como: "Actitud de la persona que no se conforma fácilmente con una circunstancia determinada, especialmente cuando es impuesta o injusta". En realidad, nunca existe tiempo, lugar, propaganda que convenza o ley que justifique y legitime ser sometidos a esclavitud. Ya se pueden investir los tiranos de resiliencia, porque siempre dicen afanarse en gobernar a favor de la gente, sostenibilidad, transversalidad y fanfarrias chachi pirulís. Terminan embistiendo en todas direcciones para imponer su infierno; ahora dicen que reseteado con agenda de plutócratas y todo. Doy la mano al Gaucho y le escucho atentamente cuando canta "En esa estrecha prisión, sin poderme conformar. No cesaba de exclamar ¡que diera yo por tener un caballo en que montar y una Pampa en que correr!