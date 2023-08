Hace bastantes años escribí que la selección del profesorado se parece bastante a la leyenda de Excálibur. Arturo no llega a ser rey por ser bueno para su pueblo, por linaje, ni siquiera por haber ganado ninguna maldita guerra. Es nombrado rey porque consigue sacar una espada de una piedra, que ya me contarán qué tiene que ver eso con gobernar… En el caso de la selección del profesorado, lo importante es que vomite un absurdo temario específico de su carrera y haga una programación «en el vacío», sin la más mínima muestra de su puesta en práctica. Tenemos ya una vasta experiencia en comprobar cómo el papel lo aguanta todo y lo escrito cumple más una función de «quitamultas» (como cuando la guardia civil te pide la documentación) que de cambio o práctica real.

Supongamos que ya tenemos al profesorado mejor preparado posible (en su formación inicial) tanto en las materias a impartir como en las mejores metodologías docentes, organización de la escuela, atención a la diversidad… Ahora, ¿qué? ¿quién debe ser seleccionado para formar parte de un centro educativo, o no? Hay casi unanimidad sobre lo inútil que es el sistema actual. Es un sistema que no gusta, ni convence, ni es bueno para nadie. Siendo esto así, ¿por qué nadie lo cambia, ningún gobierno de uno u otro signo político y ni siquiera plantean nada en sus programas? Quizá la respuesta esté en el elevado coste electoral que habría que asumir. Cientos de miles de funcionarios llevándose las manos a la cabeza, por perder su «status» de «intocables»; ciudadanía no convencida con esta o aquella propuesta; la derecha quejándose de que el sistema no es eficiente, de que no se le puede dar protagonismo a las familias y de que no haya una total centralización de los procedimientos; la izquierda argumentando que todos los docentes somos buenísimos y lo que hay es que dar recursos… ¿Quién asumiría el riesgo de abrir este melón?

El procedimiento actual solo sirve para que todo el mundo se lave las manos. Nadie es responsable de nada. El profesorado hace lo que se le pide para acceder. La administración, cumple normas. La clase política siempre dirá que es un proceso objetivo… pero si asumimos que la libertad va ligada a la responsabilidad, tenemos que hacer una selección del profesorado descentralizada, democrática, basada en los conocimientos iniciales adquiridos y también en las prácticas, en el día a día.