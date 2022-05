Medalla Fields, el mundial de matemáticas

Hace cuatro años hice el propósito de asistir a la ceremonia de entrega de las medallas Fields que se celebraría en San Petersburgo, Rusia, en julio de 2022. Superadas las restricciones por la pandemia - que podrían haber motivado su suspensión - han sido las autoridades rusas, con su intervención militar en Ucrania, las que han provocado que este evento pase a celebrarse de forma telemática.

La medalla Fields es un premio que otorga cada cuatro años la Unión Matemática Internacional durante la celebración del Congreso Internacional de Matemáticas (ICM). Normalmente son entre dos y cuatro medallistas y su identidad, así como la del jurado, permanecen en secreto hasta la celebración del congreso.

Permítaseme realizar el símil con el mundial de fútbol aunque solamente compartan la periodicidad de cuatro años pero que a diferencia de éste todavía no contamos con ningún título. No obstante, España está preparada para alzarse con el trofeo. Durante el ICM2018 de Río de Janeiro, estando yo de vacaciones en Italia, uno de los medallistas Fields que se dieron a conocer era italiano. No voy a decir que la gente se echara a la calle como en la celebración de la victoria en un mundial deportivo, pero la noticia se escuchaba en las calles, todo el mundo hablaba de ello, y no me refiero a mis colegas matemáticos sino a la ciudadanía en general. Me pregunto si algo así se daría en España… Hay dos requisitos fundamentales para optar al premio: haber realizado aportaciones matemáticas extraordinariamente relevantes y no haber superado la edad de 40 años. Muchos siempre hemos estado alejados del primer requisito y el segundo se supera fácilmente con la edad. Pero hay otro amplio grupo realizando investigación matemática de gran calidad en España y que podrían optar al galardón. Esta apreciación puedo defenderla con argumentos sólidos como publicaciones de alto impacto, número de citas recibidas o colaboraciones con autores de prestigio. Entre los galardonados suelen encontrarse colaboraciones con anteriores galardonados y mi colega italiano cuenta entre sus coautores con investigadores españoles de gran prestigio internacional. Por supuesto, el talento matemático en España no se reduce a ellos y alguno podría ser ya nuestro primer ganador del mundial de las matemáticas.