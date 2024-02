Occidente es el perdedor

Hoy y, ya se puede afirmar que el Gobierno de Kiev, pese al sacrificio de más de 500.000 militares que yacen en cementerios y zonas de combates, según el Procurador General de Kiev, los rusos avanzan sobre toda la línea de frente (1400 KM). Los responsables de este desastre humano escaparán a la Justicia (la Merkel, el Socialista Hollande y Boris Jonhson), también escaparon de la Justicia , Tony Blair, Clinton y Madeleine Albright la cual declaró “…Ha sido el precio a pagar para restablecer la democracia”, esto dijo, ante la información de la muerte de unos 400.000 recién nacidos de Iraq, debido al embargo sobre leche materna y vacunas. Escaparán de la justicia los criminales fascistas Sionistas y sus cómplices oOccidentales que callan ante el Genocidio que tiene lugar hoy en Gaza, Hamas es el pretexto, ya que un tratado de paz y reconocimiento de un país para los Palestinos, permitiría extirpar de entre ellos a los criminales de Hamas, que la situación actual los hace considerar como héroes, que resisten al exterminio de los Palestinos, que empezaron los Sionistas desde el 1948, fecha en la que los Palestinos fueron expulsados de sus tierras. La Corte Internacional de Justicia ha condenado al Gobierno de Israel por indicios de practicar un Genocidio en Gaza, pero el Gobierno fascista de Israel Ignora la sentencia, igual que lo hizo con las resoluciones de la ONU favorables a la creación de un Estado para los Palestinos.

Al día de hoy Occidente no ha sancionado Israel, pero los países árabes de la región tampoco lo han hecho, como decía La Fontaine en una de sus fabulas: “La razón del más fuerte es siempre la mejor” Mientras tanto en Ucrania mueren para satisfacer el Ego de políticos que no aceptan el fin de la Unipolaridad impuesta al Planeta desde 1991. Con los BRICS+, la Humanidad ha entrado en nuevas relaciones económicas y Políticas. La dominación moral, militar y Política de un Occidente endeudado al extremo y en recesión económica, se ha terminado, queda por definir, cómo Occidente podrá adaptarse para colaborar, en un futuro próximo con los BRICS+. Zelensky, ha sustituido el General Zaluny comandante en jefe de los ejércitos, el general Oleksandr Syrsky, un carnicero de la escuela soviética, que como Krutchev, lanza al asalto del enemigo las Brigadas en olas sucesivas, sin intervenciónes aérea y de artillería. Syrsky nuevo mando militar, entra en el juego de Zelensky, que exige ofensivas, sea cual sea la matanza y el resultado, el comandante en jefe, destituido rechazaba, esta táctica. Zelensky desea mantener la presión sobre la UE para obtener más dinero, que alimentarán sus arcas y las de sus compadres. La visita a Kiev, que el Presidente francés, Emmanuel Macron debía hacer del 13 al 14 de febrero, fue anulada, debido a los rumores de un posible golpe de Estado militar en preparación en Kiev. Mientras tanto los rusos avanzan y han tomado la ciudad de Avdiivka, en donde la 110 Brigada motorizada de Kiev, negocia su rendición, mientras que parte de sus efectivos huye bajo el fuego ruso de los FAB500. Las carreteras hacia Krivoy Rog y Odesa, han quedado prácticamente sin defensores de Kiev. Hoy solo queda una opción a la UE, su implicación directa con la OTAN en el suelo de Ucrania y para ello, Emmanuel Macron, sin haber consultado el Parlamento ni el Senado, ha firmado este viernes 16/ 02 / 2024, un Acuerdo de seguridad mutua con Zelensky, todos ya sabemos las consecuencias que esto puede tener. Rusia es una potencia nuclear y no creo que USA se implique si hubiese una contienda entre la UE y Rusia, ya que esta sería fuera de su territorio y que la destrucción de la UE sería un buen negocio para USA. Si la UE toma la decisión de atacar a Rusia, esta sería suicidaría, pero con los actuales Políticos en Bruselas, todo es posible. “Dios nos pille confesados”.