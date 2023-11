Desde los anales de la historia, Nicolas Maquiavelo nos enseña sobre los peligros de descuidar la calidad moral, educativa y cultural, de la sociedad y de quienes nos gobiernan. Tan actual hoy como hace cinco siglos, Maquiavelo nos dice “No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente torpe y necia pase por inteligente”. El pacto para la aniquilación de España y nuestro sistema de gobierno democrático, acordado por el Minotauro que habita en Moncloa, cia. y la jauría totalitaria nacionalista, está articulado por dos términos singulares. Operadores y lawfare. ¿De dónde los han adoptado? Ni más ni menos que del peronismo kirchnerista que ha destruido Argentina. Robar, han robado hasta el agua para el mate. Y por descontado; lo primordial para el kirchnerismo ha sido y es, terminar con la separación de poderes. Someter a los jueces al poder legislativo. No obstante los argentinos, como los españoles, no nos dejamos arrebatar nuestra Nación, democracia y estado de derecho. El próximo domingo 19 de noviembre votan en segunda vuelta la elección de su presidente. Que Martin Fierro los inspire y ampare. “En esa estrecha prisión, sin poderme conformar, no cesaba de exclamar: ¡Qué diera yo por tener un caballo en que montar y una Pampa en que correr!” (José Hernández, 1834-1886) Nunca me cansaré de repetir que para comprender lo que viene sucediendo en España, especialmente desde 2004, hay que conocer lo que sucede en Iberoamérica desde 1989. Destruir la vital separación de poderes pasa inexorablemente por denominar a los jueces “operadores” y someterlos al poder ejecutivo. De ese modo los políticos profesionales, sus amigos y caprichos, estarán por encima de la Ley. Lawfare es un término anglosajón creado por el profesor Charles J. Dunlap Jr. (Duke University School of Law) Es una contracción de law-warfare (ley-guerra) guerra judicial. En 2001, en el Harvard’s Carr Center lo calificó como “el uso de la ley como un arma de guerra”. El uso del sistema judicial para desacreditar y perseguir a un enemigo político. Cristina Fernández de Kirchner lo uso durante su primer discurso como senadora en el periodo legislativo 2017-2023. Siguió usándolo en sus esperpénticas comparecencias ante los tribunales de Comodoro Py. En Ferraz y los albañales nacionalistas son genuflexos al dogma de Perón “A los amigos todo. A los enemigos ni justicia”.