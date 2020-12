Pensar en el futuro, darle vueltas...

Con la llegada de las vacunas es factible pensar que en un periodo no muy lejano de tiempo regresaremos a una normalidad, no sabes cuál, pero será algo parecido a lo que teníamos antes. No he parado de leer, escuchar y ver a numerosos 'expertos' decir que nada volverá a ser como antes. Supongo que lo dirán por las miles de familias que durante esta crisis sanitaria, que al final ha derivado en una crisis económica, han perdido familiares y negocios. No sé ver más allá de eso y pensar que seremos tan egoistas de pensar en un futuro distinto en el que se echen de menos otras cosas que no sean esas. No s. Eesta no ha sido la primera pandemia y tampoco la peor y la vida ha conseguido normalizarse tras cada una de ellas. La peste negra mató a la mitad de la población de Europa y el continente supo recuperarse. Lento, pero lo hizo. Por eso, ahora hay que pedir a este gran bloque común que se comprometa con lo que lo han perdido todo. Ese es el futuro.