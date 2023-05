No lo tenía muy favorable la izquierda en estas elecciones, pero el triunfo de la derecha ha sido más de lo que se esperaba. De las 10 comunidades que gobernaba el PSOE, seis han pasado a manos del PP: Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Aragón, Baleares y Cantabria. Y es probable que Canarias corra la misma suerte. En Madrid el triunfo ha sido apoteósico y en Murcia ha ganado por mayoría. Si nos referimos a las municipales, valga de ejemplo lo ocurrido en Andalucía con una mayoría del PP en ocho de los nueve ayuntamientos de la comunidad. Pero quien ha ganado estas elecciones no ha sido el PP en solitario, sino la derecha en su conjunto. La extrema derecha no se queda atrás. VOX ha experimentado un ascenso considerable y el partido de Santiago Abascal, no parece estar dispuesto a votar en balde para que el PP gobierne en solitario en las comunidades o ayuntamientos donde no haya conseguido mayoría absoluta. A la hora de analizar las razones de lo ocurrido en estas elecciones hay opiniones para todos los gustos. Yo me voy a permitir añadir dos razones, aunque, por supuesto, no serán las únicas. El pragmatismo y la tolerancia de la derecha. Con respecto al pragmatismo, está muy claro que la unión hace la fuerza y la gran mayoría de los votantes de Cs, que ha desaparecido del mapa, han depositado una papeleta donde apareciese el logotipo del PP, según parece, a tenor del incremento de votos obtenidos por este partido. Y con respecto a la tolerancia, hay comportamientos que a un político de izquierda le costaría el cese inmediato de una presidencia y para la derecha carecen de importancia. Para nada le ha supuesto un desgaste a la Presidenta de la Comunidad de Madrid el negocio de su hermano con las mascarillas, fue a Pablo Casado a quien le costó el cargo por atreverse a denunciarlo. Y más grave me parece la carta que el gobierno de Díaz Ayuso envió a las residencias para que los mayores no fuesen atendidos en hospitales durante la pandemia. No creo que un presidente socialista hubiese durado 24 horas en el cargo con más de 7000 fallecidos en completo abandono. ¿Y alguien se imagina a una candidata de izquierda, viuda de un señor que se encontraba procesado por la Audiencia Nacional por supuestos delitos de blanqueo de capitales, y por pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas? Pues la señora Ángeles Muñoz gana con mayoría absoluta la alcaldía de Marbella. Es lo que hay.