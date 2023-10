Una pena que tanto político rufián y analfabeto sectario no embarque en los cohetes elitistas y plutócratas de la vicepresidenta matria. Pluto es el dios de la riqueza en la mitología griega. Aristófanes le dedicó una comedia satírica en el 380 a.C. Por su comportamiento, deduzco que la ministra de trabajo y economía social en disfunciones no la conoce. Que detalle por su parte advertirnos de estos peligros estelares. Incomparable su talento teniendo en cuenta lo ocupada que debe estar creando puestos de trabajo y repartiendo riqueza moral, material e intelectual. Hay que ver el mérito que tienen los desvelos y gestiones de estos políticos titulares, así como de su ejército de asesores. Por ejemplo; no se si en Extremadura y Almería llegaremos a disponer de trenes de alta velocidad antes de que finalicen los años veinte de este siglo. De lo que podemos estar todos seguros es del ingente dineral que se están gastando en propaganda para imponer el pobresismo, prohibir el español y, en definitiva, borrar a España del mapa y de la historia. Pero peligran las pensiones. Como en modo alguno hay que rendirse a la barbarie, recurramos a la tradición. No olvidemos nunca que tradición no es regresión. Educar no es adiestrar y pensar nunca es adoctrinar. Sin tradición no podemos construir la innovación. Por eso quiero recordar a políticos que marcaron la diferencia para afrontar la inhumanidad. “Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte”. Esta es una reflexión de Konrad Adenauer (1876-1967, Colonia, Alemania) Cuando terminó la II Guerra Mundial, fue el primer presidente de la República Federal Alemana entre 1949 y 1963. Se opuso a la dictadura nacionalsocialista. Se fue a vivir con su familia a la pequeña ciudad de Rhöndorf, próxima a Bonn. El martes 20 de junio de 1944 se produjo el levantamiento contra Hitler de un grupo de oficiales de la Wehrmacht. Fracasó y Adenauer fue detenido y enviado a uno de los campos de concentración situados cerca de Colonia. Político pragmático, unificador y comprometido con la regeneración de la democracia. Pionero en la construcción de la Unión Europea. Libros. De Hans-Peter Schwarz: Adenauer (1876-1952).Konrad Adenauer, de Ricardo Martin de la Guardia (2015) Como autor, El final del nacionalismo. Raíces de Europa. “Hay que tomar a las personas como son. No existen otras” K. Adenauer.