En el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, tiranía está definida como: "Forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos, y abusa de él. Dominio despótico que obliga a obediencia o sumisión". Septiembre ha visto regresar de la lujosa tumbona en el Palacio de La Mareta (Teguisse, Lanzarote) al primer responsable del poder ejecutivo en España. Todo está pagado con nuestros impuestos, incluido el recibo del consumo eléctrico. Aparcadas las alpargatas del veraneo, corrió rápido y veloz al plató de televisión para declarar: "Aquí hemos llorado a todos los muertos del Covid. No hemos preguntado si han nacido en Cataluña, en Andalucía, en Castilla León o en Canarias. Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no hemos preguntado su origen, ni su creencia ni lo que votaban". Escribió Francisco de Quevedo que "Ser tirano no es ser, sino dejar de ser, y hacer que dejen de ser todos". El actual inquilino de la Moncloa continuó su alocución refiriéndose al precio del suministro de energía eléctrica. ¡Ah solución mágica! "Vamos a detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir. Y redirigir a los consumidores para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas". Los ciudadanos pagamos un 62 por ciento de tasas estatales en el recibo de la luz. El señor estuvo inconmensurable en sus argumentos. Como no era suficiente, el lunes 13 de septiembre supimos, lo cual era del todo previsible, que el miércoles 15 de septiembre (198'95 euros pico del precio del megavatio) se sentaría con sus socios de desgobierno de España en Cataluña, a la sombra de la piedra de sacrificio donde pretenden borrar a España y la lengua española, de la historia y la cultura universal. Los pupilos de Sabino Arana están en el dintel de la puerta con los cestos preparados para las nueces…y lo que caiga. Su maldad, en general, y su inepta arrogancia en particular, les impide ver que no son Agamenón ni Odiseo para sacrificar España en hedor de sus ambiciones como si fuera Ifigenia. Retiraron la bandera de España. La palabra "dialogo" y el concepto "tiempo" son pervertidos a placer por quienes solo tienen ansias de poder jamás proyecto de Nación y Estado de Derecho. Los tiranos fomentan estupidez, miseria y odio.