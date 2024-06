La UE entre la guerra y la paz

¿guerra o paz?, No se trata de la novela de Tolstoi, sobre la aventura militar de la “Grande Armée” de Napoleón en la Rusia del Tsar. Suecia, nuevo miembro de la OTAN, ha firmado un acuerdo que permite instalar a USA, 17 bases, con plena soberanía y donde podrá instalar sin control de Suecia el armamento que vean oportunos, este acuerdo que ha sido firmado por un gobierno de derechas, aliada a la ultraderecha suecas, hace de Suecia un blanco prioritario de Rusia en caso de escalada militar en Ucrania. En Rumania, USA ha instalado tubos que pueden acoger diferentes tipos de misiles balísticos equipados con cabezas nucleares, pudiendo alcanzar Moscú a los 10 minutos de ser disparados y los instalados en Polonia tardarían 9 minutos. La previsión del señor Blinken, era de instalar en Ucrania los tubos y la OTAN, para que el tiempo del impacto de los misiles sobre Moscú, solo fuese a los 7 minutos de ser disparados, lo que no dejaban el tiempo material a la defensa rusa de reaccionar eficazmente. Por ello, debemos convencernos de que Rusia no permitirá nunca que la OTAN se instale en Ucrania, defienden su propia existencia, como USA la defendió frente a Rusia en Cuba. No nos equivoquemos, Rusia no abandonará Ucrania a la OTAN e irá hasta las ultimas consecuencias si fuese necesario. Rusia sigue avanzando y rompiendo el frente de los Ucranianos en diferentes puntos estratégicos. Ante esta situación, USA, Alemania y Reino Unido han autorizado al irresponsable corrupto y que ya no tiene mandato como presidente de Ucrania, el “Señor” Zelensky, a utilizar las armas entregadas por estos países dentro del territorio de Rusia. Frente a esta situación Russia ha advertido, que de sufrir ataques sobre sus ciudades u objetivos militares ligados a su defensa y seguridad, ella responderá sobre los países que han entregado esas armas. El ex-oficial de los servicios de información del ejercito US, Scott Ritter, hace saber que la respuesta de Rusia probablemente sería nuclear. Ya el 23 y 29 de Mayo, Zelensky, con Drones fabricados en Portugal y cargados con explosivos en Ucrania, atacó dos sistemas de radares de vigilancia para la Protección nuclear de Rusia, los drones fueron destruidos sin que causaran daños a las instalaciones rusas de vigilancia. Pero es necesario saber que, si algún misil atacase estas instalaciones, que están programadas para que, de forma automática, den una respuesta inmediata con los misiles hipersónicos, sobre objetivos que están designados. Es evidente que la utilización por Zelensky de los misiles de USA, Berlín, y Londres no van ha cambiar nada en lo que concierne el resultado de la operación militar rusa en Ucrania, pero si pueden empeorar la situación para las poblaciones y también para los países de la U·E implicados en esta aventura. Matteo Salvini, vice-primer ministro italiano, tras escuchar el discurso de Jens Stoltenberg, opinó : “este señor es peligroso, ya que habla de golpear Rusia en su interior, lo que daría lugar a la 3ª Guerra Mundial… Nadie ni la OTAN podrán obligarnos a enviar nuestros militares a morir en Ucrania “. Putin, presidente ruso, ha respondido al discurso de Jens Stoltenberg, ante periodistas dijo : «Esta escalada constante tendría graves consecuencias para Europa. Si eso ocurriese ¿Que haría USA ? ya que sabe cuál es nuestra fuerza nuclear, la destrucción seria mutua. La UE de la OTAN olvidan que su territorio es pequeño y con una densa población ». China que es consciente de ser el siguiente Blanco de USA, ha firmado con Rusia un tratado de asistencia mutua militar, aplicable si Rusia estuviese en peligro de ser derrotada por no emplear el arma Nuclear. Este Acuerdo se añade a los ya firmados con Irán y Corea del Norte.