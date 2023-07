Habrá quien se sienta más republicano que monárquico, personal e históricamente, pero sobre todo, ideológicamente se identifican con las tesis del republicanismo, sea el clásico o el instrumental Para sobrevivir, las monarquías tradicionales, esencialmente absolutistas, se reconvirtieron en monarquías parlamentarias, asumiendo así, en parte, los valores del republicanismo, pero no evitando la paradoja de ser una institución no electiva –no democrática- incrustada en sistemas democráticos que, no teniendo teóricamente poder político efectivo, sí suelen tener demasiados privilegios, jurídicos, económicos, y políticos injustificables. ¿Votó usted en alguna ocasión aceptar la monarquía española? Nuestra Constitución del 78 es reformable, así de cierto, tan cierto como que es difícilmente reformable en los artículos declarados fundamentales, todo debido a la situación y condiciones que impone la Constitución misma. O sea, que, o se abre un nuevo proceso constituyente –que parece algo imposible hoy por hoy- o tenemos monarquía borbónica blindada por la constitución para rato…sine die.