Es Hemos tardado demasiados años en ser conscientes del peligro de tabaco y sus tóxicos contenidos, debido a sustancias nocivas como es el caso de la nicotina. Las grandes industrias del tabaco están explorando otras opciones para que sus ingresos no desciendan. Una de las opciones para que la producción no decaiga son los llamados cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapeadores. Son productos que contienen un líquido esencial, por eso sus "dulces" olores y sabores, que al calentarse genera un aerosol que llega hasta nuestros pulmones, siendo este vapor portador de múltiples sustancias altamente nocivas para nuestra salud y para los que les rodean. Estas sustancias pueden ser desconocidas para la mayoría. Partículas de nicotina, saborizantes o glicerina vegetal resultan agresivas para nuestros pulmones, sistema circulatorio y nuestro cerebro. En la publicidad de dichos vapeadores, muchos de ellos afirman no llevar nicotina, no siendo esto verdadero al 100%. El tabaco mata al año a ocho millones de personas y no será hasta dentro de varias décadas cuando podamos poner cifras a las muertes por consumo de cigarrillos eléctricos.