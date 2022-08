El ahorro sin consenso

Sánchez en 'La Mareta' y media España peleada por poner a 27 grados el aire acondicionado. Me parece muy bien que un Gobierno se tome vacaciones, pero creo que es más ético que primero se dejen las cosas un poco resueltas. No entiendo cómo un Ejecutivo se va a sus lugares de descanso sin consensuar antes un plan de ahorro energético con las autonomías y, sobre todo, con las víctimas, es decir, los comerciantes. Tuvimos una pandemia y de nada ha servido aprender de aquello de las Interterritoriales, donde cada autonomía llegaba a un acuerdo junto con la Moncloa para establecer las medidas adecuadas. Ahora tenemos que ver cómo Ayuso saca la vara, a pesar de que Génova le diga que tiene que acatar y que estos no son tiempos de Pablo Casado. En el ámbito político no sorprende ver las peleas entre gobiernos autonómicos y el central. Lo preocupante de esto es ver a la hostelería o comercios desgañitarse porque trabajan al lado de monumentos. Es ilógico que se apague una Alhambra con cientos de restaurantes que viven de esto. Sí que es verdad que estamos en economía de guerra, pero hablen primero con los afectados. Una Gran Vía de Madrid apagada puede generar la tercera crisis para las pymes en menos de dos años. Eso sí, mientras y en la cara, se nos ríe el alcalde de Vigo, Abel Caballero, poniendo luces de Navidad y gritando por todo lo alto: ¡Lo vamos a petar! Claro que tenemos que ahorrar, pero seguro que algún ministerio de los socios morados nos podemos ahorrar. Aunque esa sería otra gresca que ahora está medio solucionada por los impuestos a las eléctricas y a la banca. No sé dónde ha quedado la palabra que tanto repite Sánchez. Me refiero, a la del consenso político. El diálogo solo ha quedado apartado para ERC, mientras el caminante de a pie ve cómo se les va el francés de turno porque tiene más calor que una lagartija en pleno camino a Cabo de Gata. Ahorremos, pero ajustémonos todos. Les recuerdo que podíamos quitarnos 60.000 millones de gasto público, según el Instituto de Estudios Económicos. Al final, y una vez más, lo que viene siendo lo políticamente correcto desparece y lo importante es decir no se preocupe que esto a la gente se le olvidará.